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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1446144714481449

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Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 17:40

  Striker написав:Достатньо для того, щоб збільшити мінімум хоча б до 200к. Але в Сенсі іншої думки. Я для них якийсь ніщеброд, грайся зі 100к в місяць.

Тут сенсофинмон первоисточник. А он даже открытым текстом написал, что НЕ достаточно :twisted:

  Striker написав:А планував занести під 300к грн найближчим часом.

А на занос лимита пока нет, вроде. Можно план реализовывать 8) Какая связь с лимитом на выход? Во всяких ICU или IBKR лимит на переводы на не свои счета вообще ноль. И ничего, народ заносит и доволен и даже рекомендует в том числе для переводов.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 18:12

Re: Sense Bank

  Striker написав:А планував занести під 300к грн найближчим часом.
Так СЕП для всіх зараз анлім (5 лімонів) у Алки на свої рахунки в інш банках
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 18:16

  quadro_tony_da написав:прикольно нічього не тратив але баланс на 1 копійку зменшився і утворилась заборгованість

добре що вчасно помітив а то так би банк втіхаря почав би наразовувати відсотки і пеню
Так %% за овер нараХовують з поточного дня як виник овер.. Ото через 2..3дн перепитайте у Чаті чи немає заборгованості, бо реально її нарахують тільки або в РД або (для дебеток) до 5 числа наступного міс.
І вимагайте в Чаті сторнувати як саму заборгованість так і %%
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 18:27

  Amethyst написав:Так СЕП для всіх зараз анлім (5 лімонів) у Алки на свої рахунки в інш банках

Це все класно. А якщо я хочу частину грошей або все погашення ОВДП переказати дружині? Для цього і хотів збільшити ліміт.
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 14:08

Sense Bank
Підкажіть, будь ласка, який зараз ліміт на операцію/день/місяць на зняття готівки в банкомату Сенса з карти іншого банку (КДВ Приват)
Бо вдалося за 1 операцію зняти лише 5к. На КДВ встановлений ліміт на добу - 20к.
Arbitr
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 14:15

  Arbitr написав:Sense Bank
Підкажіть, будь ласка, який зараз ліміт на операцію/день/місяць на зняття готівки в банкомату Сенса з карти іншого банку (КДВ Приват)
Бо вдалося за 1 операцію зняти лише 5к. На КДВ встановлений ліміт на добу - 20к.

У нашому банкоматі з карток інших українських банків можна зняти до 20 000 грн на добу, обмеження на одну операцію — 5000 грн. Тому ви можете провести ще декілька операцій 👌🏻

Ваш друг та помічник, Володимир 💎
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 14:16

Sense Bank дякую, а на місяць лімітів немає?
Arbitr
 
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