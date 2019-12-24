|
|
|
Sense Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 лип, 2025 17:40
Striker написав:
Достатньо для того, щоб збільшити мінімум хоча б до 200к. Але в Сенсі іншої думки. Я для них якийсь ніщеброд, грайся зі 100к в місяць.
Тут сенсофинмон первоисточник. А он даже открытым текстом написал, что НЕ достаточно
Striker написав:
А планував занести під 300к грн найближчим часом.
А на занос лимита пока нет, вроде. Можно план реализовывать
Какая связь с лимитом на выход? Во всяких ICU или IBKR лимит на переводы на не свои счета вообще ноль. И ничего, народ заносит и доволен и даже рекомендует в том числе для переводов.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 5693
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 64 раз.
- Подякували: 694 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
6
Додано: Сер 02 лип, 2025 18:12
Striker написав:
А планував занести під 300к грн найближчим часом.
Так СЕП для всіх зараз анлім (5 лімонів) у Алки на свої рахунки в інш банках
-
Amethyst
-
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 6506
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 495 раз.
- Подякували: 1283 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
1
1
10
Додано: Сер 02 лип, 2025 18:16
quadro_tony_da написав:
прикольно нічього не тратив але баланс на 1 копійку зменшився і утворилась заборгованість
добре що вчасно помітив а то так би банк втіхаря почав би наразовувати відсотки і пеню
Так %% за овер нараХовують з поточного дня як виник овер.. Ото через 2..3дн перепитайте у Чаті чи немає заборгованості, бо реально її нарахують тільки або в РД або (для дебеток) до 5 числа наступного міс.
І вимагайте в Чаті сторнувати як саму заборгованість так і %%
-
Amethyst
-
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 6506
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 495 раз.
- Подякували: 1283 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
1
1
10
Додано: Сер 02 лип, 2025 18:27
Amethyst написав:
Так СЕП для всіх зараз анлім (5 лімонів) у Алки на свої рахунки в інш банках
Це все класно. А якщо я хочу частину грошей або все погашення ОВДП переказати дружині? Для цього і хотів збільшити ліміт.
-
Striker
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 3246
- З нами з: 15.02.20
- Подякував: 3671 раз.
- Подякували: 5914 раз.
-
-
Профіль
-
-
38
20
38
Додано: Чет 03 лип, 2025 14:08
Sense Bank
Підкажіть, будь ласка, який зараз ліміт на операцію/день/місяць на зняття готівки в банкомату Сенса з карти іншого банку (КДВ Приват)
Бо вдалося за 1 операцію зняти лише 5к. На КДВ встановлений ліміт на добу - 20к.
-
Arbitr
-
-
- Повідомлень: 375
- З нами з: 07.11.08
- Подякував: 66 раз.
- Подякували: 34 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 03 лип, 2025 14:15
Arbitr написав:Sense Bank
Підкажіть, будь ласка, який зараз ліміт на операцію/день/місяць на зняття готівки в банкомату Сенса з карти іншого банку (КДВ Приват)
Бо вдалося за 1 операцію зняти лише 5к. На КДВ встановлений ліміт на добу - 20к.
У нашому банкоматі з карток інших українських банків можна зняти до 20 000 грн на добу, обмеження на одну операцію — 5000 грн. Тому ви можете провести ще декілька операцій 👌🏻
Ваш друг та помічник, Володимир 💎
-
Sense Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 13119
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 184 раз.
- Подякували: 1413 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
1
Додано: Чет 03 лип, 2025 14:16
Sense Bank дякую, а на місяць лімітів немає?
-
Arbitr
-
-
- Повідомлень: 375
- З нами з: 07.11.08
- Подякував: 66 раз.
- Подякували: 34 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1254
|301792
|
|
|16
|24930
|
|