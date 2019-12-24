RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1449145014511452

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 21:54

  Shaman написав:до речі, оці 100 грн РКО - вони рахують 20 від залишку по карті чи від залишку на рахунку?

https://sensebank.ua/credit-cards/red_2 : "Щомісячна комісія за розрахунково-касове обслуговування (РКО) в розмірі 100 грн нараховується для твоєї кредитної картки, якщо по ній є заборгованість на розрахункову дату від 20 гривень."
https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 2884603794 : "Якщо на цю дату немає боргу за карткою (не враховуючи заборгованість за розстрочками) або сума боргу менша за 20 грн, РКО списано не буде"

Зная Алку, стопудов на счёт смотрят :mrgreen: Проверено любителями крепко затариваться в новый кредит в РД пользуясь тем, что грейс начнётся только через пару дней после покупки. Если бы в тот же день содрали соточку, тут был бы вой до небес.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5731
З нами з: 23.03.18
Подякував: 65 раз.
Подякували: 697 раз.
 
Профіль
 
1
6
Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 22:45

Re: Sense Bank

  moveton написав:Зная Алку, стопудов на счёт смотрят Проверено любителями крепко затариваться в новый кредит в РД пользуясь тем, что грейс начнётся только через пару дней после покупки. Если бы в тот же день содрали соточку, тут был бы вой до небес.
Совершенно верно.
Остаток проверяют таки по счету на конец опердня. Причем тот конец обычно наступает дето между 19:00 и 21:00... Хотя официальный конец = 18:00 8) :lol:
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6532
З нами з: 05.05.21
Подякував: 496 раз.
Подякували: 1284 раз.
 
Профіль
 
3
1
1
10
Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 15:06

Re: Sense Bank

  Amethyst написав:Хотя официальный конец = 18:00
В 17:00
https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0016051920
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6339
З нами з: 08.03.18
Подякував: 580 раз.
Подякували: 1136 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 15:11

  Howl написав:
  Amethyst написав:Хотя официальный конец = 18:00
В 17:00
https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0016051920

Формально это статья про МОП. А про РКО другая статья и в ней уже обтекаемо сказано "ввечері".
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5731
З нами з: 23.03.18
Подякував: 65 раз.
Подякували: 697 раз.
 
Профіль
 
1
6
  #<1 ... 1449145014511452
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
О.Bank 1 ... 124, 125, 126
Фантом » Вів 24 гру, 2019 15:30
1257 302938
Переглянути останнє повідомлення
Нед 06 лип, 2025 01:04
flysoulfly
Universal Bank 1, 2
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 11:52
16 25041
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 тра, 2025 14:27
yverstiuk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (4932)
16.07.2025 15:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.