Зная Алку, стопудов на счёт смотрят Проверено любителями крепко затариваться в новый кредит в РД пользуясь тем, что грейс начнётся только через пару дней после покупки. Если бы в тот же день содрали соточку, тут был бы вой до небес.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 лип, 2025 21:54
Зная Алку, стопудов на счёт смотрят Проверено любителями крепко затариваться в новый кредит в РД пользуясь тем, что грейс начнётся только через пару дней после покупки. Если бы в тот же день содрали соточку, тут был бы вой до небес.
Додано: Вів 15 лип, 2025 22:45
Re: Sense Bank
Совершенно верно.
Остаток проверяют таки по счету на конец опердня. Причем тот конец обычно наступает дето между 19:00 и 21:00... Хотя официальный конец = 18:00
Додано: Сер 16 лип, 2025 15:06
Re: Sense Bank
В 17:00
Додано: Сер 16 лип, 2025 15:11
Формально это статья про МОП. А про РКО другая статья и в ней уже обтекаемо сказано "ввечері".
|