Зная Алку, стопудов на счёт смотрят Проверено любителями крепко затариваться в новый кредит в РД пользуясь тем, что грейс начнётся только через пару дней после покупки. Если бы в тот же день содрали соточку, тут был бы вой до небес.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 лип, 2025 21:54
Зная Алку, стопудов на счёт смотрят Проверено любителями крепко затариваться в новый кредит в РД пользуясь тем, что грейс начнётся только через пару дней после покупки. Если бы в тот же день содрали соточку, тут был бы вой до небес.
Додано: Вів 15 лип, 2025 22:45
Re: Sense Bank
Совершенно верно.
Остаток проверяют таки по счету на конец опердня. Причем тот конец обычно наступает дето между 19:00 и 21:00... Хотя официальный конец = 18:00
Додано: Сер 16 лип, 2025 15:06
Re: Sense Bank
В 17:00
Додано: Сер 16 лип, 2025 15:11
Формально это статья про МОП. А про РКО другая статья и в ней уже обтекаемо сказано "ввечері".
Додано: Сер 16 лип, 2025 15:28
Re: Sense Bank
Ну тааак, ввечері під філіжанку декаф кави з мігдалевим 🥐 лицарі та феї вирішують до кого застосувати те РКО
Додано: Сер 16 лип, 2025 15:28
Вітаю!
Інформую вас про зміни, які набули чинності 15.07 — вони стосуються особливостей видачі готівки 🙌
На виконання вимог Постанови від 24.02.2022 р. НБУ №18 "Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану" з 15.07.2025 р. впроваджується обмеження на зняття коштів в банку з усіх рахунків клієнта окремо в розрізі кожної валюти (гривня, долар США, євро, швейцарський франк, англійські фунти стерлінги) в день в сумі 100 000 гривень та еквіваленту в іноземній валюті.
Що це означає?
💸 в банкоматах ви можете знімати кошти в межах денного ліміту картки, окремо в розрізі кожної валюти в день в сумі 100 000 гривень та еквівалент в іноземній валюті
💸 в касі банку ви можете знімати 100 000 грн, окремо в розрізі кожної валюти в день в сумі 100 000 гривень та еквівалент в іноземній валюті
Розберімо на прикладі, якщо у вас 2 рахунки в гривні — 1 картковий та 1 поточний, ви можете зняти 100 000 грн сумарно з двох рахунків, а не окремо з кожного.
Або, інший приклад:
21 липня ви зняли через банкомат 50 000 грн з картки White, в касі банку зняли 10 000 грн з картки Red та еквівалент 10 000 грн з доларової картки White.
Отже, 21 липня з ваших гривневих рахунків можете зняти через банкомат, касу, POS-термінал ще 40 000 грн, а з доларових рахунків можете зняти еквівалент 90 000 грн
Нові правила впроваджені не для обмеження ваших фінансових операцій, а для дотримання єдиної логіки контролю за готівковими операціями. Раніше клієнти могли знімати кошти з кількох рахунків у різних валютах або банках, фактично обходячи ліміт 😥
Це створювало ризики фінансової нестабільності та ускладнювало контроль за дотриманням нормативів. Зараз введено сукупний ліміт — до 100 тис. грн в день (в еквіваленті), який враховує всі рахунки клієнта в розрізі кожної валюти. Це означає, що незалежно від кількості рахунків чи валют, діє загальне обмеження — воно забезпечує рівні умови для всіх та сприяє стабільності на фінансовому ринку.
Це не обмеження вашого доступу до коштів, а частина загальної політики прозорості та безпеки, що діє з вимогами регулятора 🙌
Вдячна за ваше розуміння 💙
Додано: Сер 16 лип, 2025 15:41
Re: Sense Bank
Це просто треба для того, щоб Сенс і надалі міг спокійно на овернайт закидати по мінімум 20 млрд грн щодня
Додано: Сер 16 лип, 2025 15:49
Щодо цього - враховується наявність заборгованості на рахунку)
Тобто, якщо робите покупку прям близько до РД, але вона не встигає пройти по рахунку і більше заборгованості немає (або все в розстрочці) - списання РКО не буде
Але!
Мушу попередити, що краще відповідні операції проводити або заздалегідь, або вже після розрахункової дати, щоб не сталося ситуації, що у вас все-таки пройде по рахунку якась покупка, і в останній момент спишеться РКО
Валерія 🫧
Додано: Сер 16 лип, 2025 16:19
Re: Sense Bank
причому тут важливе саме те, що той останній момент наступить десь з 19 до 21:00...коли шановний клієнт -- ні слухом ні духом не може проконтролювати/виправити залишки по рахунку. ДРС він такий... пустунчик-жартівник
Додано: Сер 16 лип, 2025 16:28
Re: Sense Bank
А де банка вдруХ знайшла МНОЖИНУ чи ВСІХ у тій постанові?
3. Заборонити видачу в Україні готівкових коштів у гривнях з рахунку клієнта в національній валюті в обсязі, що перевищує 100000 гривень у день...
5. Заборонити видачу в Україні готівкових коштів в іноземній валюті з рахунку клієнта в іноземній валюті в обсязі, що перевищує в еквіваленті 100000 гривень у день
Востаннє редагувалось Amethyst в Сер 16 лип, 2025 16:28, всього редагувалось 1 раз.
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