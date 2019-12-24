RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1450145114521453

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 16:28

Re: Sense Bank

И опять о многострадальном Меморандуме. Когда его вводили, меня персмен заверила, что на разовые переводы физикам остаётся возможным старый способ: показываешь финмону справку о доходах, объяснение зачем тебе столько переводить и тогда он разрешает провести такой платёж, пусть он и превышает ежемесячный лимит. А вот сейчас дошло до дела и ...
Смотрите, уточнила по поводу согласования, чтобы поднять лимит на один день, к сожалению мы не сможем этого сделать. Во время работы меморандума это не разрешено. Можем только подать заново документы на поднятие лимита, обращение рассматривается до 5 дней

Как все в курсе, месячный лимит в Сенсе получить в объёме даже месячного дохода мало кому удаётся (лично мне где-то на 60-70% расщедрились), а мне в этот раз ещё и больше хочется. Господа лорды с феями! Где вы прочитали, что по Меморандуму нужно ограничивать имено так? AFAIK, в некоторых более других банках Меморандум разово большие платежи в пределах дохода за N лет проводить не запрещает. Не во всех, конечно.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5735
З нами з: 23.03.18
Подякував: 65 раз.
Подякували: 698 раз.
 
Профіль
 
1
6
Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 16:34

Re: Sense Bank

  Amethyst написав:А де банка вдруХ знайшла МНОЖИНУ чи ВСІХ у тій постанові?

В теме Привата правильно напомнили: Но так откровенно нельзя, поэтому ссылка на постанову, чтобы хоть как-то отмазаться.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5735
З нами з: 23.03.18
Подякував: 65 раз.
Подякували: 698 раз.
 
Профіль
 
1
6
Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 16:36

  moveton написав:И опять о многострадальном Меморандуме. Когда его вводили, меня персмен заверила, что на разовые переводы физикам остаётся возможным старый способ: показываешь финмону справку о доходах, объяснение зачем тебе столько переводить и тогда он разрешает провести такой платёж, пусть он и превышает ежемесячный лимит. А вот сейчас дошло до дела и ...
Смотрите, уточнила по поводу согласования, чтобы поднять лимит на один день, к сожалению мы не сможем этого сделать. Во время работы меморандума это не разрешено. Можем только подать заново документы на поднятие лимита, обращение рассматривается до 5 дней

Как все в курсе, месячный лимит в Сенсе получить в объёме даже месячного дохода мало кому удаётся (лично мне где-то на 60-70% расщедрились), а мне в этот раз ещё и больше хочется. Господа лорды с феями! Где вы прочитали, что по Меморандуму нужно ограничивать имено так? AFAIK, в некоторых более других банках Меморандум разово большие платежи в пределах дохода за N лет проводить не запрещает. Не во всех, конечно.


Меморандум це такий собі "фіговий листок", яким дуже зручно прикриваються. Сидять на грошах клієнтів і цих же самих клієнтів обмежують у користуванні власними коштами. Це абсурд. 20 мрлд+ на овернайті тримати - ок, клієнтів щемити - ок. Але ж ця пісня не буде лунати вічно..
Navegantes
 
Повідомлень: 327
З нами з: 22.02.23
Подякував: 8 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 21:06

Перевипустив White на цифрові картки по строку. Якісь "послуги" потрібно вимикати, щоб потім не з'ясувалось, що винен банку, як земля колгоспу?
Картками не користуюся, але закрити не можу поки що.
M-Audio
 
Повідомлень: 3399
З нами з: 23.03.11
Подякував: 632 раз.
Подякували: 501 раз.
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 21:43

  M-Audio написав:Перевипустив White на цифрові картки по строку. Якісь "послуги" потрібно вимикати, щоб потім не з'ясувалось, що винен банку, як земля колгоспу?
Картками не користуюся, але закрити не можу поки що.

При перевипуску у вас мають скинутись налаштування сповіщень, тому плати за СМС-інформування не має бути, можете одразу виставити пуші)

Якщо на картці немає залишків (плата за неактивний рахунок), та виконуються умови для безкоштовного використання (щомісячна плата за обслуговування) - інших списань не передбачено

Валерія 🫧
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 13124
З нами з: 18.02.13
Подякував: 184 раз.
Подякували: 1414 раз.
 
Профіль
 
2
2
2
Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 22:27

  Navegantes написав:Меморандум це такий собі "фіговий листок", яким дуже зручно прикриваються. Сидять на грошах клієнтів і цих же самих клієнтів обмежують у користуванні власними коштами. Це абсурд. 20 мрлд+ на овернайті тримати - ок, клієнтів щемити - ок. Але ж ця пісня не буде лунати вічно..
Юридично ним прикритися неможливо, це ніщо. Позазаконний зговір банків під тиском НБУ. Доводиться користуватися купою банків, це незручно
Visky
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1680
З нами з: 27.04.10
Подякував: 183 раз.
Подякували: 195 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 13:26

Re: Sense Bank

  Visky написав:Юридично ним прикритися неможливо, це ніщо. Позазаконний зговір банків під тиском НБУ. Доводиться користуватися купою банків, це незручно

А при чём тут "юридически"? Меморандум - это, как рыцарский кодекс. Просто взятые на себя самоограничения. Ну вот совесть не позволяет Сенсу переводить больше 100к в месяц. Юридически не подкопаешься: как по договору обязан, честно за месяц предупредил, что вот теперь будет так и кому не нравится, могут проследовать на выход. Я жалуюсь исключительно на то, что даже до менеджеров заранее не довели, что под эти самоограничения всегда попадают и разовые операции. Хорошо, что я переспросил до того, как деньги в Сенс заводить.

А вот Авангард (ICU bank) молодец. За несколько минут глянули доки и сказали, что без проблем. И действительно пролетело мухой. С теми же доками Моня меня мурыжил две недели и то в конце концов просто вернул деньги на мой счёт (у него нет отказа прямо в момент перевода, но потом деньги могут подвиснуть на транзитном счету до прояснения вопросов с финмоном). Ну а Сеня, как я уже написал, такую "огромную" (неполных 400к) сумму даже разово заранее пропускать отказался какие бы там пояснительные доки ни были. Поэтому для приличных денег пользуемся банками, которые странных ограничений на себя не берут, а Сенсу оставляем максимум 50к в месяц, раз он думает, что так ему лучше.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5735
З нами з: 23.03.18
Подякував: 65 раз.
Подякували: 698 раз.
 
Профіль
 
1
6
Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 14:10

moveton Я про це й кажу.
То може досить мусолити слово "меморандум", посилатися на нього, прикриватися? Вже трохи нудить від нього.
Кожен банк самостійно встановлює обмеження і посилання на нікчемний меморандум недоречне.
  moveton написав:Поэтому для приличных денег пользуемся банками, которые странных ограничений на себя не берут

Чи можете дати їхній перелік, чи є банки без первинного 100т обмеження за замовченням, без прохань підвищення? Можна в ПП. Дякую
Visky
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1680
З нами з: 27.04.10
Подякував: 183 раз.
Подякували: 195 раз.
 
Профіль
 
1
1
  #<1 ... 1450145114521453
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BEaST, Ferlakur, moveton і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
О.Bank 1 ... 124, 125, 126
Фантом » Вів 24 гру, 2019 15:30
1257 303022
Переглянути останнє повідомлення
Нед 06 лип, 2025 01:04
flysoulfly
Universal Bank 1, 2
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 11:52
16 25077
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 тра, 2025 14:27
yverstiuk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (14528)
17.07.2025 14:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.