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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 лип, 2025 19:33
Ой+ написав:
Я в свій час давніше ніж місяць тому вибирав сенс для виплат по Овдп якраз за те, що з нього було простіше розкидати далі. Тому суми тепер заходять і будуть ще заходити дещо більші, ніж для простого розкидання. А, наприклад, вирішать, що досить 1 тис/міс і попередять за місяць, то як це сприймати?
Воспринимать, что что-то планировать с таким контрагентом далее, чем за месяц при наличии пункта в договоре, что потом может всё поменяться, было так себе идеей? Сенс же выбирать его себе для выплат не заставлял. Матюкнуться, что не угадал, и как-то жить дальше. Например, в паспорте бумаг поменять счёт для выплат.
Впрочем, если раскидывать не другим физикам, то Сенс после последнего переобувания стал ещё очень даже ничего. Вон, как я выше процитировал, Укрсиб и переводы себе в другой банк лимитирует и это ещё не самое суровое понимание Меморандума из практически встречающихся.
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moveton
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Додано: П'ят 18 лип, 2025 12:21
Нещодавно відкрив три швидких. Зараз перший показує 1/3 до 19.07, другий 2/3 до 20.07, третій 3/3 до 21.07.
Треба завтра мати гроші для переказу в інший банк. Який саме треба відмінити автопролонгацію? Перший?
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alibob
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Додано: П'ят 18 лип, 2025 12:29
alibob написав:
Нещодавно відкрив три швидких. Зараз перший показує 1/3 до 19.07, другий 2/3 до 20.07, третій 3/3 до 21.07.
Треба завтра мати гроші для переказу в інший банк. Який саме треба відмінити автопролонгацію? Перший?
перший, що показує 1/3 до 19.07
Якщо все впорядКу з банкою, то десь з 8 до 9:30 гроші будуть на раХунку
...ну може після 16:00
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Amethyst
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Додано: Суб 19 лип, 2025 00:06
Amethyst написав: Кащей написав: Amethyst написав:
Я так розумію, що треба повертатися до Шаромиги і Аль-Янсу, або може взагалі, і до Шапіта.
Если сумма покупки < 350 - Шапито.
Иначе - Сеня.
Ну эт тока для 3й цены -- той, шо у правом верх углу рыжего ценика. А таак, даже для обычного рыжего или белого и Шаромыга подойдет
А може вааще Райф заюзать. Он в этом мес шото в ударе по КБ
інші банки хоч справжніми гривнями платять
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flysoulfly
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Додано: Суб 19 лип, 2025 00:48
Amethyst написав: alibob написав:
Нещодавно відкрив три швидких. Зараз перший показує 1/3 до 19.07, другий 2/3 до 20.07, третій 3/3 до 21.07.
Треба завтра мати гроші для переказу в інший банк. Який саме треба відмінити автопролонгацію? Перший?
перший, що показує 1/3 до 19.07
Якщо все впорядКу з банкою, то десь з 8 до 9:30 гроші будуть на раХунку
...ну може після 16:00
Дякую за відповідь.
Завтикав. Тепер той, що до 19.07 показує 0/3 і не дає зняти автопролонгацію...
Наступний до 20.07 дає. Якщо зараз зняти пролонгацію, то гроші попадуть на картку тільки 21.07?
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alibob
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Додано: Суб 19 лип, 2025 01:10
alibob написав:
Тепер той, що до 19.07 показує 0/3 і не дає зняти автопролонгацію...
Наступний до 20.07 дає. Якщо зараз зняти пролонгацію, то гроші попадуть на картку тільки 21.07?
Почему? 20го. Там же всё просто и логично: счётчики декрементируются в полночь (и в этот же момент начисляется процент, как за сутки) и потом днём (когда-то утром, когда-то вечером, как у Алки смузи повезут) или +3 к счётчику добавляется или деньги выдаются. Отменить лонгацию можно только при положительном счётчике. Выходных в этом процессе нет.
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Додано: Нед 20 лип, 2025 17:19
Hotab написав:
Мені Сеня зі своїми лімітами теж перейшла дорогу мабуть повністю.
Чорний пакет, ти типу весь преміальний))
Будемо прощатись
Зняття за кордоном без комси. Ну , думаю , зараз як назнімаю в Європі єврів!!
Питаю у теплої лінії, а з що ж по лімітам?
А екв. 50 к грн без комси, і ще стільки ж з комсою. І це на місяць!! Ого, преміальність!!! ))
Кредо мені по преміальній карті (не найпреміальнішій) дає екв 300к і все без комси
а idea банк "Виплатнi" карткu($ € ZL ) - який ліміт безкоштовного зняття за кордоном ?
Чи новотігіпківці вже пакращили?
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Додано: Сер 23 лип, 2025 16:28
А давно це не можна робити скріншот з додатку? Я завжди, після купівлі ОВДП, робив скрін, а тут не дає.
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Striker
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Додано: Сер 23 лип, 2025 16:33
Striker написав:
А давно це не можна робити скріншот з додатку? Я завжди, після купівлі ОВДП, робив скрін, а тут не дає.
Наверное, после покупки ОВГЗ
Я вот сейчас не покупал - экран с картами из приложения вполне сфоткался. Значит, если не покупать, то как минимум местами ещё скринить можно.
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