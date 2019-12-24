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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 лип, 2025 17:22
Striker написав:
А давно це не можна робити скріншот з додатку? Я завжди, після купівлі ОВДП, робив скрін, а тут не дає.
На деяких екранах взагалі немає можливості зробити скрін, через безпекові налаштування, проте екран з переліком облігацій має бути доступним для скріну. Застосунок може не давати зробити скрін/запис екрану, у разі, якщо на пристрої встановлені програми для віддаленого доступу, наприклад Team Viewer, Any Desk, тощо.
Ваш банківський лицар, Кирило 🛡️
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Sense Bank
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Додано: Сер 23 лип, 2025 17:30
Так, стояв Any Desk на телефоні. Видалив, запрацювало. Дякую.
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Striker
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Додано: Чет 24 лип, 2025 13:32
підкажіть по ред2 є якісь нюанси попасти на комісію? за умови що завжди гасиш в 0 до кінця грейса? раніше сенсом не користовувався
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gonzo
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Додано: Чет 24 лип, 2025 13:44
gonzo написав:
підкажіть по ред2 є якісь нюанси попасти на комісію? за умови що завжди гасиш в 0 до кінця грейса? раніше сенсом не користовувався
У разі, якщо користуєтесь карткою виключно для покупок, і погашаєте заборгованість протягом пільгового періоду - ніяких додаткових комісій/відсотків нараховуватися не буде. Єдине, що буде списано плату за розрахунково-касове обслуговування картки у разі, якщо в розрахункову дату буде наявна заборгованість від 19.99 грн. Якщо бажаєте уникнути і її - погасити картку "в нуль" необхідно до розрахункової дати.
Готівкові операції (перекази, зняття готівки) не входять в пільговий період та тарифікуються стандартно
Ваш банківський лицар, Кирило 🛡️
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Sense Bank
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Додано: Чет 24 лип, 2025 14:12
Sense Bank написав:
якщо в розрахункову дату буде наявна заборгованість від 19.99 грн
Від 20.00грн рівно на кожну РД (а не тільки в кінці грейсу).
Крім цього, треба враховувати особливості у нарахуванні/знятті %% за користування грейсом (0.01%) -- вони тут є
(типу 8 коп з кожних 10К в грейсі) і знімаються вже після закінчення опердня (після 18:00), а відображуються по рахунку наступного дня після закінчення грейсу... тобто рахуйте, що заднім числом
Є і плюшка -- в Загальну заборг-ть НЕ враховують (тобто зменшують борг для РКО) розстрочки. Можна гратися
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Amethyst
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Додано: Чет 24 лип, 2025 14:42
Amethyst написав: Sense Bank написав:
якщо в розрахункову дату буде наявна заборгованість від 19.99 грн
Від 20.00грн рівно на кожну РД (а не тільки в кінці грейсу).
Крім цього, треба враховувати особливості у нарахуванні/знятті %% за користування грейсом (0.01%) -- вони тут є
(типу 8 коп з кожних 10К в грейсі) і знімаються вже після закінчення опердня (після 18:00), а відображуються по рахунку наступного дня після закінчення грейсу... тобто рахуйте, що заднім числом
Є і плюшка -- в Загальну заборг-ть НЕ враховують (тобто зменшують борг для РКО) розстрочки. Можна гратися
тобто якщо я відкрив картку сьогодні 24 липня, то щоб не платити нічого треба гаситись 23 числа кожного місяця і тоді буде 0 усюди?
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gonzo
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Додано: Чет 24 лип, 2025 15:00
gonzo написав: Amethyst написав: Sense Bank написав:
якщо в розрахункову дату буде наявна заборгованість від 19.99 грн
Від 20.00грн рівно на кожну РД (а не тільки в кінці грейсу).
Крім цього, треба враховувати особливості у нарахуванні/знятті %% за користування грейсом (0.01%) -- вони тут є
(типу 8 коп з кожних 10К в грейсі) і знімаються вже після закінчення опердня (після 18:00), а відображуються по рахунку наступного дня після закінчення грейсу... тобто рахуйте, що заднім числом
Є і плюшка -- в Загальну заборг-ть НЕ враховують (тобто зменшують борг для РКО) розстрочки. Можна гратися
тобто якщо я відкрив картку сьогодні 24 липня, то щоб не платити нічого треба гаситись 23 числа кожного місяця і тоді буде 0 усюди?
Так. Можна 24го, але так шоби гроші встигли провестися поточним днем по рахунку.
Є купа варіантів так встигнути. Я рекомендую СЕПом відправити до 14:00
Нюанс в тому, що Алка аналізує заборгованість по рахунку (а не картці), тому ваші трати можуть проводитися по картрахунку +1..2 (буває і 3+) днів. Це відображується у квиташці і у Виписці на мило.
Тренуйтеся
ПС. І РД це не просто дата відкриття картки, а це дата Договору. Вона є в налаштуваннях картки, пошукайте
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Amethyst
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Додано: П'ят 25 лип, 2025 20:27
Чомусь нарахували соточку за обслуговування РЕД, хоча заборгованість була менше ніж 20грн. Щось змінилося, шановні? Підтримки в чаті немає нажаль
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kulikrom
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Додано: П'ят 25 лип, 2025 20:42
kulikrom написав:
Чомусь нарахували соточку за обслуговування РЕД, хоча заборгованість була менше ніж 20грн. Щось змінилося, шановні? Підтримки в чаті немає нажаль
Чат у них на ремонті до кінця липня. А заборгованість менше 20 грн була мінімум за добу до РД?
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Navegantes
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Додано: П'ят 25 лип, 2025 20:50
Navegantes написав:
заборгованість менше 20 грн була мінімум за добу до РД?
так і є. Переглянувши поточний стан розумію, що "вилетив" за стелю 20грн за рахунок "Списання % за покупки". Вперше така сума - 12,24! Раніше завжди було 0,01-0,02...Мабуть оці 12,24, нараховані о 19:35 в РД + мій залишок заборгованості 15.92грн й сформували для мене мінус соточку. Але ж, такий відсоток отих % за покупки засмучує, ліміт не змінювався, тому й покупки однотипні кожного місяця, в межах погашених розстрочок, щоб скласти нові.
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kulikrom
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