|
|
|
Sense Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 лип, 2025 21:09
kulikrom написав: Navegantes написав:
заборгованість менше 20 грн була мінімум за добу до РД?
так і є. Переглянувши поточний стан розумію, що "вилетив" за стелю 20грн за рахунок "Списання % за покупки". Вперше така сума - 12,24! Раніше завжди було 0,01-0,02...Мабуть оці 12,24, нараховані о 19:35 в РД + мій залишок заборгованості 15.92грн й сформували для мене мінус соточку. Але ж, такий відсоток отих % за покупки засмучує, ліміт не змінювався, тому й покупки однотипні кожного місяця, в межах погашених розстрочок, щоб скласти нові.
Раджу звернутися до банку за деталями щодо "списання за покупки"12,24 грн, можливо кому не там поставили. Ліміт по РЕД максимум 200 тис. З власного прикладу, у мене на 30/06 борг був 179,8 тис грн, зняли 1,32 грн як "списання за покупки".
-
Navegantes
-
-
- Повідомлень: 348
- З нами з: 22.02.23
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 96 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: П'ят 25 лип, 2025 21:15
Navegantes написав:
списали 1,32 грн як "списання за покупки"
"Списання % за покупки" - это ж те гиперкабальные 0.01% в грейсе? Именно их не знаю, как набрать больше пару гривен. А вот если овердрафт был и он тоже в эту категорию записывается, то можно, наверное, нахватать. Я так влетал в оведрафт, когда кредитодебетку погасил, КЛ с неё весь перенёс на другую карту, а в РД мне бац - те копейки и на них тихонечко сразу же проценты уже, как за овер, который становится виден только в следующую РД.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 5765
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 65 раз.
- Подякували: 702 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
6
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1257
|303600
|
|
|16
|25199
|
|