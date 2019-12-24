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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 21:09

  kulikrom написав:
  Navegantes написав:заборгованість менше 20 грн була мінімум за добу до РД?

так і є. Переглянувши поточний стан розумію, що "вилетив" за стелю 20грн за рахунок "Списання % за покупки". Вперше така сума - 12,24! Раніше завжди було 0,01-0,02...Мабуть оці 12,24, нараховані о 19:35 в РД + мій залишок заборгованості 15.92грн й сформували для мене мінус соточку. Але ж, такий відсоток отих % за покупки засмучує, ліміт не змінювався, тому й покупки однотипні кожного місяця, в межах погашених розстрочок, щоб скласти нові.


Раджу звернутися до банку за деталями щодо "списання за покупки"12,24 грн, можливо кому не там поставили. Ліміт по РЕД максимум 200 тис. З власного прикладу, у мене на 30/06 борг був 179,8 тис грн, зняли 1,32 грн як "списання за покупки".
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 21:15

Re: Sense Bank

  Navegantes написав:списали 1,32 грн як "списання за покупки"

"Списання % за покупки" - это ж те гиперкабальные 0.01% в грейсе? Именно их не знаю, как набрать больше пару гривен. А вот если овердрафт был и он тоже в эту категорию записывается, то можно, наверное, нахватать. Я так влетал в оведрафт, когда кредитодебетку погасил, КЛ с неё весь перенёс на другую карту, а в РД мне бац - те копейки и на них тихонечко сразу же проценты уже, как за овер, который становится виден только в следующую РД.
moveton
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