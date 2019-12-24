Navegantes написав:заборгованість менше 20 грн була мінімум за добу до РД?
так і є. Переглянувши поточний стан розумію, що "вилетив" за стелю 20грн за рахунок "Списання % за покупки". Вперше така сума - 12,24! Раніше завжди було 0,01-0,02...Мабуть оці 12,24, нараховані о 19:35 в РД + мій залишок заборгованості 15.92грн й сформували для мене мінус соточку. Але ж, такий відсоток отих % за покупки засмучує, ліміт не змінювався, тому й покупки однотипні кожного місяця, в межах погашених розстрочок, щоб скласти нові.
Раджу звернутися до банку за деталями щодо "списання за покупки"12,24 грн, можливо кому не там поставили. Ліміт по РЕД максимум 200 тис. З власного прикладу, у мене на 30/06 борг був 179,8 тис грн, зняли 1,32 грн як "списання за покупки".
Navegantes написав:списали 1,32 грн як "списання за покупки"
"Списання % за покупки" - это ж те гиперкабальные 0.01% в грейсе? Именно их не знаю, как набрать больше пару гривен. А вот если овердрафт был и он тоже в эту категорию записывается, то можно, наверное, нахватать. Я так влетал в оведрафт, когда кредитодебетку погасил, КЛ с неё весь перенёс на другую карту, а в РД мне бац - те копейки и на них тихонечко сразу же проценты уже, как за овер, который становится виден только в следующую РД.
Navegantes написав:списали 1,32 грн як "списання за покупки"
"Списання % за покупки" - это ж те гиперкабальные 0.01% в грейсе? Именно их не знаю, как набрать больше пару гривен. А вот если овердрафт был и он тоже в эту категорию записывается, то можно, наверное, нахватать. Я так влетал в оведрафт, когда кредитодебетку погасил, КЛ с неё весь перенёс на другую карту, а в РД мне бац - те копейки и на них тихонечко сразу же проценты уже, как за овер, который становится виден только в следующую РД.
Саме так - 0,01% в грейсі, і там нереально набрати більше 1,67 грн (200 тис грн ліміт по картці). По овердрафту не можу сказати, не мав досвіду поки. Для себе чітко визначив - якщо хочу зекономити соточку на РКО, то мінімум за добу гашу борг (за мінусом розстрочок, якщо такі є) в 0/+5 грн, і тоді все ок.
Navegantes написав:мінімум за добу гашу борг (за мінусом розстрочок, якщо такі є) в 0/+5 грн, і тоді все ок
отака відповідь від представника колезі повинна була б бути на попередній сторінці, а не казочки про 19,99. Переглянув виписку, все по сходинках: поповнення/зміна ліміту -> покупка, тобто овер відміняю. Але, дивуюсь, як на 5К покупок такі Списання % за покупки? Чого й спитав одразу, можливо тарифи змінилися?
novichok написав:Комуналку можна перевести в розстрочку, якщо оплатити в додатку чи тільки сторонні ресурси?
Під час оплати комуналки в Sense розстрочка може бути доступна або ні — це залежить від партнера, через якого проходить платіж. Один із них технічно дозволяє оформлення розстрочки, інший — ні. Якщо буде наявна пропозиція на оформлення розстрочки після проведення операції - ви зможете її оформити.
novichok написав:Комуналку можна перевести в розстрочку, якщо оплатити в додатку чи тільки сторонні ресурси?
Під час оплати комуналки в Sense розстрочка може бути доступна або ні — це залежить від партнера, через якого проходить платіж. Один із них технічно дозволяє оформлення розстрочки, інший — ні. Якщо буде наявна пропозиція на оформлення розстрочки після проведення операції - ви зможете її оформити.
Ваш банківський лицар, Кирило 🛡️
А чи не можна дізнатися через якого партнера проходить платіж попередньо?
kulikrom написав:Переглянув виписку, все по сходинках: поповнення/зміна ліміту -> покупка, тобто овер відміняю. Але, дивуюсь, як на 5К покупок такі Списання % за покупки? Чого й спитав одразу, можливо тарифи змінилися?
Не разглашалось, что менялись. Так что присоединяюсь к предложению брать поддержку за ухо и пусть ВСЕМ расскажет, как можно так насчитать. На то и форум, чтобы обнаруженными засадами делиться. Где-то у меня пролетало, что чат SSA пока на ремонте, но там же и было напоминание, что каналы из правой нижней кнопки на https://sensebank.ua/ никто не отменял.