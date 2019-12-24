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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 лип, 2025 10:22
Sense Bank - а чому взагалі не працює підтримка в банку? Чат в додатку не працює, вайбер у додатку - не працює, тільки видає відповіді на нецікаві питання. Приберіть ці меню взагалі з додатка та надрукуйте на головній сторінці - "Підтримки користувачів нема!"
Додано: Пон 28 лип, 2025 10:53
Charter Справа у тому, що з 22 липня у нас відбувається масштабне оновлення нашого чату підтримки, внаслідок чого написати нам через Sense SuperApp тимчасово недоступно 😔
Але нам можна написати через Вайбер
*Андрій
Додано: Вів 29 лип, 2025 14:02
Sense Bank - То, що у вас щось не працює і потребує на відновлення не нічь, а місяць - це для вас нормально. Вайбер також не працює, не видумуйте. Там тільки показують відповіді на поширенні питання, а оператора підтримки за чотири доби я ні разу не побачив...
Додано: Вів 29 лип, 2025 14:39
Вайбер
Дійсно, підтримка в вайбері не працює. Вчора намагався теж до вас достукатись. Чат не працює, а в вайбері виключно тупий бот з відповідями.
Додано: Вів 29 лип, 2025 15:26
Варто зауважити, що в поточній ситуації справа зовсім не в "непрацездатності функції чату" внаслідок якихось технічних проблем — чат недоступний, оскільки в банку триває масштабне оновлення чат-системи, а для інтеграції її в застосунок потрібен час та колосальний ресурс, як зі сторони банку, так і з боку нового партнера 🤔
Проте навіть в такій ситуації ми не полишаємо клієнтів без належної підтримки, адже як і раніше працює підтримка у месенджерах, соц. мережах та інших публічних каналах, окремо працює наш відеочат та контакт-центр — ми робимо все, аби лишатись на зв'язку!
Стосовно працездатності підтримки у Viber, то на початку вас зустрічає наш бот з відповідями на найпоширеніші питання, після чого є можливість приєднати агента, який допоможе вам у ваших питаннях. Для з'єднання із ним потрібно переглянути одну із запропонованих статей, після чого повернутись в діалог — вам буде запропоновано з'єднатись з агентом ✅
Логіка у Telegram працює аналогічно, спробуйте, будь ласка 🫶🏻
Додатково відпишусь вам в особисті, аби все ще раз перевірити 😉
З повагою, Володимир 💎
Додано: Вів 29 лип, 2025 15:40
Re: Sense Bank
Додано: Вів 29 лип, 2025 15:43
Как компании давно выяснили, оздоровительный эффект оно имеет для людей из поддержки - редкий приставучий пользователь до них долетит. Поэтому давно уже везде так. Вон, в том же Привате или Ощаде.
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