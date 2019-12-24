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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 10:22

Sense Bank - а чому взагалі не працює підтримка в банку? Чат в додатку не працює, вайбер у додатку - не працює, тільки видає відповіді на нецікаві питання. Приберіть ці меню взагалі з додатка та надрукуйте на головній сторінці - "Підтримки користувачів нема!"
Charter
 
Повідомлень: 169
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Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 10:53

Charter Справа у тому, що з 22 липня у нас відбувається масштабне оновлення нашого чату підтримки, внаслідок чого написати нам через Sense SuperApp тимчасово недоступно 😔
Але нам можна написати через Вайбер https://is.gd/SenseBank_viber (спочатку буде бот, після проходження якого потрапляєте на оператора) або у Телеграм https://t.me/sensebankbot (запустіть бота та напишіть ваше питання). Також отримати допомогу можна звернувшись до відеочату або зателефонувавши на гарячу лінію банку 0 800 50 20 50 (безкоштовно).

*Андрій
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 13133
З нами з: 18.02.13
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 14:02

Sense Bank - То, що у вас щось не працює і потребує на відновлення не нічь, а місяць - це для вас нормально. Вайбер також не працює, не видумуйте. Там тільки показують відповіді на поширенні питання, а оператора підтримки за чотири доби я ні разу не побачив...
Charter
 
Повідомлень: 169
З нами з: 27.03.15
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Подякували: 16 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 14:39

Вайбер

Дійсно, підтримка в вайбері не працює. Вчора намагався теж до вас достукатись. Чат не працює, а в вайбері виключно тупий бот з відповідями.
Solar_simfi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2406
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Подякували: 350 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 15:26

  Charter написав:Sense Bank - То, що у вас щось не працює і потребує на відновлення не нічь, а місяць - це для вас нормально. Вайбер також не працює, не видумуйте. Там тільки показують відповіді на поширенні питання, а оператора підтримки за чотири доби я ні разу не побачив...

Варто зауважити, що в поточній ситуації справа зовсім не в "непрацездатності функції чату" внаслідок якихось технічних проблем — чат недоступний, оскільки в банку триває масштабне оновлення чат-системи, а для інтеграції її в застосунок потрібен час та колосальний ресурс, як зі сторони банку, так і з боку нового партнера 🤔

Проте навіть в такій ситуації ми не полишаємо клієнтів без належної підтримки, адже як і раніше працює підтримка у месенджерах, соц. мережах та інших публічних каналах, окремо працює наш відеочат та контакт-центр — ми робимо все, аби лишатись на зв'язку!

Стосовно працездатності підтримки у Viber, то на початку вас зустрічає наш бот з відповідями на найпоширеніші питання, після чого є можливість приєднати агента, який допоможе вам у ваших питаннях. Для з'єднання із ним потрібно переглянути одну із запропонованих статей, після чого повернутись в діалог — вам буде запропоновано з'єднатись з агентом ✅
Логіка у Telegram працює аналогічно, спробуйте, будь ласка 🫶🏻
Додатково відпишусь вам в особисті, аби все ще раз перевірити 😉

З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 15:40

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:Для з'єднання із ним потрібно переглянути одну із запропонованих статей...
А це безкоштовно і має якийсь оздоровчий ефект?
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 15:43

  Amethyst написав:
  Sense Bank написав:Для з'єднання із ним потрібно переглянути одну із запропонованих статей...
А це безкоштовно і має якийсь оздоровчий ефект?

Как компании давно выяснили, оздоровительный эффект оно имеет для людей из поддержки - редкий приставучий пользователь до них долетит. Поэтому давно уже везде так. Вон, в том же Привате или Ощаде.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 18:40

  Sense Bank написав:для інтеграції її в застосунок потрібен час та колосальний ресурс, як зі сторони банку, так і з боку нового партнера 🤔

Це хто вам таке сказав, новий партнер та ваші смузісти?
Зазвичай спочатку робиться інтеграція, все тестується, коли помилок не виявлено, вночі, або з новою версією додатку перемикається на нового партнера.

Питання, чи можливо ОВДП перенести з Сенс банку до іншого банку, чи тільки продаж-переказ грошей-купівля?
Шоб закрить все у цьому банку, які мої дії, закриваю усі картки? Як закрить рахунки, чи вони закриються з картками через 40 днів?
Water
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 18:58

Re: Sense Bank

  Water написав:Питання, чи можливо ОВДП перенести з Сенс банку до іншого банку, чи тільки продаж-переказ грошей-купівля?

Ну если про это подробная инструкция в справке Сенса есть, видимо, нельзя :mrgreen: Оно таки да нельзя потому, что банк к облигациям не имеет никакого отношения. Их можно перенести только из одного ДУ в другой ДУ.
moveton
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Повідомлень: 5775
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 19:26

  Water написав:
  Sense Bank написав:для інтеграції її в застосунок потрібен час та колосальний ресурс, як зі сторони банку, так і з боку нового партнера 🤔

Це хто вам таке сказав, новий партнер та ваші смузісти?
Зазвичай спочатку робиться інтеграція, все тестується, коли помилок не виявлено, вночі, або з новою версією додатку перемикається на нового партнера.

Питання, чи можливо ОВДП перенести з Сенс банку до іншого банку, чи тільки продаж-переказ грошей-купівля?
Шоб закрить все у цьому банку, які мої дії, закриваю усі картки? Як закрить рахунки, чи вони закриються з картками через 40 днів?

Так, ви можете перевести ваші цінні папери в іншу депозитарну установу, для цього у вас має бути відкритий рахунок в депозитарній установі, до якої хочете перевести свої цінні папери з нашого банку. Заповніть розпорядження на списання ЦП, підпишіть його КЕПом та надішліть на нашу електронну адресу custody@sensebank.com.ua 😉
Також на цій пошті вас зможуть детальніше проконсультувати стосовно процедури, інструкція за посиланням https://help.sensebank.com.ua/440751116 ... 2106076818

Стосовно закриття рахунків, то подати відповідний запит можна у застосунку Sense SuperApp, рахунки будуть закриті через 30 днів, додаю посилання на інструкцію https://help.sensebank.com.ua/360004730 ... 5860579090

З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
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