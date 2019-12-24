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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 лип, 2025 22:36
вже якось питав. поповнення схоже City24 не дозволяє поповнити власні картки більше ніж на 5 т грн, навіть якщо телефони різні. а EasyPay - дозволяє. 2 картки, 2 телефона - 10 т грн легко. правильні висновки?
це прикол City24 лише по сенсу, чи по всіх банках?
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Додано: Сер 30 лип, 2025 10:42
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Додано: Сер 30 лип, 2025 10:46
Панове, така ситуація: Ред 2.0 в розстрочках. Платіж місячний 5000. РД на початку серпня. Питання : щоб не потрапити в овер чи на інші комісії - чи повинен на РД в мене бути вільний кред. ліміт в розмірі 5000 або власних коштів на 5000, чи це не потрібно, і в мене буде просто повністю спустошена кредитка, а ті 5000 місячного платежу по розстрочкам мені просто виставлять у борг у РД, який я просто повинен буду сплатити до наступної РД на початку вересня?
Востаннє редагувалось 1finanсier
в Сер 30 лип, 2025 11:00, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 30 лип, 2025 10:56
1finanсier написав:
Панове, така ситуація: Ред 2.0 в розстрочках. Платіж місячний 5000. РД на початку серпня. Питання : щоб не потрапити в овер чи на інші комісії - чи повинен на РД в мене бути вільний кред. ліміт в позмірі 5000 або власних коштів на 5000, чи це не потрібно, і в мене буде просто повністю спустошена кредитка, а ті 5000 місячного платежу по розстрочкам мені просто виставлять у борг у РД, який я просто повинен буду сплатити до наступної РД на початку вересня?
Під Розстрочки НІЧОГО спеціально готувати не треба! Їх би вам не надали, якщо на той момент не було достатньо кредитних коштів.
Вам треба зарезервувати гроші під РКО і 0.01%, бо їх спокійно списують у овер.
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Amethyst
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Додано: Сер 30 лип, 2025 11:03
Amethyst написав: 1finanсier написав:
Панове, така ситуація: Ред 2.0 в розстрочках. Платіж місячний 5000. РД на початку серпня. Питання : щоб не потрапити в овер чи на інші комісії - чи повинен на РД в мене бути вільний кред. ліміт в позмірі 5000 або власних коштів на 5000, чи це не потрібно, і в мене буде просто повністю спустошена кредитка, а ті 5000 місячного платежу по розстрочкам мені просто виставлять у борг у РД, який я просто повинен буду сплатити до наступної РД на початку вересня?
Під Розстрочки НІЧОГО спеціально готувати не треба! Їх би вам не надали, якщо на той момент не було достатньо кредитних коштів.
Вам треба зарезервувати гроші під РКО і 0.01%, бо їх спокійно списують у овер.
Так в принципі і думав, але краще переспросити))) Дякую за відповідь .
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1finanсier
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