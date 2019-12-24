А масштабне оновлення нельзя делать ночью?
Просто возможно придется слегка доплатить ИТ отделу...
Но, лояльность млн клиентов тоже денег стоит.
А что важнее для банка - тут вопросов нет.
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Додано: Сер 30 лип, 2025 17:08
Re: Sense Bank
А масштабне оновлення нельзя делать ночью?
Просто возможно придется слегка доплатить ИТ отделу...
Но, лояльность млн клиентов тоже денег стоит.
А что важнее для банка - тут вопросов нет.
Востаннє редагувалось TUR в Сер 30 лип, 2025 17:15, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 30 лип, 2025 17:14
Додано: Сер 30 лип, 2025 17:18
Re: Sense Bank
Додано: Сер 30 лип, 2025 17:29
Так и не уточнялось ночью где. На Южном Полюсе сейчас ночь и до конца сентября. Может и успеют закончить (не вижу в
Додано: Сер 30 лип, 2025 17:39
але приклади коли різні картки та різні телефони - не знайшов.
й виходить, що я одну картку не змоду попповнити й через city24 та easypay. наче дозволяло - хоча треба перевірити
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