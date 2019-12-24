А масштабне оновлення нельзя делать ночью?
Просто возможно придется слегка доплатить ИТ отделу...
Но, лояльность млн клиентов тоже денег стоит.
А что важнее для банка - тут вопросов нет.
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Додано: Сер 30 лип, 2025 17:08
Re: Sense Bank
А масштабне оновлення нельзя делать ночью?
Просто возможно придется слегка доплатить ИТ отделу...
Но, лояльность млн клиентов тоже денег стоит.
А что важнее для банка - тут вопросов нет.
Востаннє редагувалось TUR в Сер 30 лип, 2025 17:15, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 30 лип, 2025 17:14
Додано: Сер 30 лип, 2025 17:18
Re: Sense Bank
Додано: Сер 30 лип, 2025 17:29
Так и не уточнялось ночью где. На Южном Полюсе сейчас ночь и до конца сентября. Может и успеют закончить (не вижу в
Додано: Сер 30 лип, 2025 17:39
але приклади коли різні картки та різні телефони - не знайшов.
й виходить, що я одну картку не змоду попповнити й через city24 та easypay. наче дозволяло - хоча треба перевірити
Додано: Суб 02 сер, 2025 18:14
То сам ти трава, і твої альфовці. Робили б як в нормальному банку, що РП - це місяць, починається 1-го, закінчується в останній день місяця, і не морочили людям голову - так нє, вони особенні. Ше й ви тут свою пиху показуєте, наче умови альфи - самі логічні в світі. Нічо подібного, не логічно. Закругляйться.
Додано: Нед 03 сер, 2025 16:14
Відкрив ред 2.0 1.06 та були операції (онлайн покупки) виключно в червні. Р.д - 1 число. В кінці липня погасив заборгованість, вказану в додатку. 1.08 в додатку помітив заборгованість трохи менше 2 грн. - списання процентів, зі сплатою 1.09. Я щось не розумію, чи так і має бути?
Додано: Нед 03 сер, 2025 17:12
Re: Sense Bank
Ну так, Сенс ще бере 0.01% за грейс. Це десь 1.67 грн за 200К
Додано: Нед 03 сер, 2025 17:47
Причём в месяц. Т.е. за неполных два можно и больше 3 грн набрать. Но это очевидно из тарифов. Я так понимаю, что вопрос почему эти проценты нужно платить 1.09, а не 1.10. Получается, что они в долг предыдущего периода идут? Не обращал внимания.
Додано: Нед 03 сер, 2025 18:21
В червні витратив, в липні (по суті до 1 серпня) погасив грейс, і Алка донарахувала ЗА ПОГАШЕНЕ оті 0.01% (тобто за червень) з вимогою погасити до 1 вересня.
А не погасив би грейс, то було б ДОНАРАХОВАНО 40% річних за всю суму бувшого грейса
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