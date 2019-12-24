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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1458145914601461

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 18:39

  Amethyst написав:Ну так, Сенс ще бере 0.01% за грейс. Це десь 1.67 грн за 200К
мені цікаво, що ви таке купуєте, що у вас в грейсі 200 т грн? :shock:
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 18:47

  Shaman написав:
  Amethyst написав:Ну так, Сенс ще бере 0.01% за грейс. Це десь 1.67 грн за 200К
мені цікаво, що ви таке купуєте, що у вас в грейсі 200 т грн? :shock:

А что такого? У меня прям сейчас по АТБ столько. Именно столько потому, что больше, чем 200к на одну карту КЛ не дают. Обычные покупки по всем известному MCC про который обычно просят помалкивать :P
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 18:52

  Shaman написав:
  Amethyst написав:Ну так, Сенс ще бере 0.01% за грейс. Це десь 1.67 грн за 200К
мені цікаво, що ви таке купуєте, що у вас в грейсі 200 т грн? :shock:

Так ми ж мовчки (ну майже) купуємо, сметанку, ото тільки облизуємося :P
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 19:35

  moveton написав:
  Shaman написав:
  Amethyst написав:Ну так, Сенс ще бере 0.01% за грейс. Це десь 1.67 грн за 200К
мені цікаво, що ви таке купуєте, що у вас в грейсі 200 т грн? :shock:

А что такого? У меня прям сейчас по АТБ столько. Именно столько потому, что больше, чем 200к на одну карту КЛ не дают. Обычные покупки по всем известному MCC про который обычно просят помалкивать :P

200к??? А давно получали КЛ? У меня 150 и на горячке говорят, что это максимум по этой карте (ред 2.0). И персмен есть, я его просил повысить, и тоже не помог. Если есть какой способ повысить, напишите, плиз.
la9
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 20:44

Re: Sense Bank

  la9 написав:200к??? А давно получали КЛ?
У мене 100К, ще з довійни зберігся. І більше не наливають, і Перс не допомагає. Зазвичай ще десь 10..20К в Розстрочках... ото під 0.01% і виходить десь 70..80 коп/міс.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 21:26

Re: Sense Bank

  la9 написав:200к??? А давно получали КЛ? У меня 150 и на горячке говорят, что это максимум по этой карте (ред 2.0). И персмен есть, я его просил повысить, и тоже не помог. Если есть какой способ повысить, напишите, плиз.

Тут и нет и да. По Реду мне действительно налили только 150к (уже не помню когда. Года полтора назад что ли) и, наверное, именно на него больше не поднимут. Но пару месяцев назад предложили оформить АТБ с отдельными 150к, которые потом становятся перемещаемыми, но на одну карту не более 200к. Поэтому сейчас я себе те общие 300к раскидал, как 200к на АТБ и 100к на Ред.
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 21:49

  Amethyst написав:
  Shaman написав:
  Amethyst написав:Ну так, Сенс ще бере 0.01% за грейс. Це десь 1.67 грн за 200К
мені цікаво, що ви таке купуєте, що у вас в грейсі 200 т грн? :shock:

Так ми ж мовчки (ну майже) купуємо, сметанку, ото тільки облизуємося :P

не дуже зрозуміло, но то таке...
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 01:49

Re: Sense Bank

А те, за що не треба казати, теж можна в розстрочку? По АТБ або ред або кемел або вигоді?
alibob
 
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