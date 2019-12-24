|
Sense Bank
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
Додано: Сер 06 сер, 2025 16:36
-
Amethyst
-
-
-
-
-
-
Додано: Сер 06 сер, 2025 18:26
А з карти Ред не має можливості перекинути кредитний ліміт на інші карти, атб, хамелеон?
-
novichok
-
-
-
-
-
Додано: Сер 06 сер, 2025 18:29
novichok написав:
А з карти Ред не має можливості перекинути кредитний ліміт на інші карти, атб, хамелеон?
є така можливість, але може не зразу, а треба почекати 10..20дн після відкриття
-
Amethyst
-
-
-
-
-
-
Додано: Сер 06 сер, 2025 18:32
novichok написав:
А з карти Ред не має можливості перекинути кредитний ліміт на інші карти, атб, хамелеон?
У кого как. Если в разделе распределения КЛ
её нет, значит нельзя. Обычно нельзя в первые дни после активации.
-
moveton
-
-
-
-
-
Додано: Сер 06 сер, 2025 19:02
moveton написав: novichok написав:
А з карти Ред не має можливості перекинути кредитний ліміт на інші карти, атб, хамелеон?
У кого как. Если в разделе распределения КЛ
её нет, значит нельзя. Обычно нельзя в первые дни после активации.
Почекаємо.
-
novichok
-
-
-
-
-
Додано: Сер 06 сер, 2025 19:08
Amethyst написав:
треба почекати 10..20дн після відкриття
Последний раз про кредитку мне сказали ждать до начала следующего месяца. Так что от сегодня скорее 25 дней будет.
-
moveton
-
-
-
-
-
Додано: Чет 07 сер, 2025 15:05
ловіть лайфхак нова акція кешбек 5% з лімітом 100 бонусів за покупки продуктів насправді більше ніж 100
я куппив на 2к+ отримав теж бонусів більне ніж 100
-
quadro_tony_da
-
-
-
-
-
Додано: П'ят 08 сер, 2025 09:32
quadro_tony_da написав:
ловіть лайфхак нова акція кешбек 5% з лімітом 100 бонусів за покупки продуктів насправді більше ніж 100
я куппив на 2к+ отримав теж бонусів більне ніж 100
що за акція, де почитати?
-
greenozon
-
-
-
-
-
Додано: П'ят 08 сер, 2025 10:26
greenozon написав: quadro_tony_da написав:
ловіть лайфхак нова акція кешбек 5% з лімітом 100 бонусів за покупки продуктів насправді більше ніж 100
я куппив на 2к+ отримав теж бонусів більне ніж 100
що за акція, де почитати?
продукты по выходным
-
Мизантрóп
-
-
-
-
-
|