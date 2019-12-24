RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1461146214631464

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: П'ят 08 сер, 2025 15:42

  quadro_tony_da написав:ловіть лайфхак нова акція кешбек 5% з лімітом 100 бонусів за покупки продуктів насправді більше ніж 100
я куппив на 2к+ отримав теж бонусів більне ніж 100

І на скільки більше? На 0.5% від суми покупки за гаджет або вибрану категорію продукти.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7061
З нами з: 19.04.12
Подякував: 109 раз.
Подякували: 1118 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 08 сер, 2025 15:50

Ой+ а точно, там же гаджет ще
quadro_tony_da
Аватар користувача
 
Повідомлень: 331
З нами з: 05.04.24
Подякував: 4 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 08 сер, 2025 17:46

ОВДП за кредитные

Господа, кто покупал облигации за счёт кредитных средств? Напишите, пожалуйста, в лс какие там подводные камни.
deneg net
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3186
З нами з: 01.12.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 620 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 08 сер, 2025 20:08

Re: Sense Bank

Шось сьогодні банк для мене рощедрився, пропозиція оформити кредитку Red 2.0 з кредитним лімітом тисяча, оформив, користуюсь. Прийшла інша пропозиція- Red Cash теж з КЛ тисяча. Хтось користується Red Cash? У чому Сенс?
Water
 
Повідомлень: 3287
З нами з: 06.03.12
Подякував: 66 раз.
Подякували: 224 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 00:17

Water Теж отримав пропозицию.Це усим прийшла.Ниякого сенсу.Льготний период не дие
Вадимка
 
Повідомлень: 461
З нами з: 13.01.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 08:35

  Water написав:Шось сьогодні банк для мене рощедрився, пропозиція оформити кредитку Red 2.0 з кредитним лімітом тисяча, оформив, користуюсь. Прийшла інша пропозиція- Red Cash теж з КЛ тисяча. Хтось користується Red Cash? У чому Сенс?

Картка RED Cash краще підходить для готівкових розрахунків, за цією карткою зняття в банкоматах та переказ кредитних коштів — не тарифікуються. Проте за карткою не передбачений пільговий період, тому варто слідкувати за наявною заборгованістю та можливими списаннями 👌🏻

Надаєте перевагу готівці — ця картка чудово вам підходить ✅
Детальніше про картку можна почитати на нашому сайті https://sensebank.ua/credit-cards/red-cash

З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 13137
З нами з: 18.02.13
Подякував: 184 раз.
Подякували: 1416 раз.
 
Профіль
 
2
2
2
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 17:17

Оформив заново кредитку.
Оті 100 грн потрібно доплачувати до Заборгованості, чи вони вже там враховані?
Бо останній раз користував ще до війни, без 100 грн
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3626
З нами з: 31.03.13
Подякував: 36 раз.
Подякували: 311 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 17:28

  novichok написав:Оформив заново кредитку.
Оті 100 грн потрібно доплачувати до Заборгованості, чи вони вже там враховані?
Бо останній раз користував ще до війни, без 100 грн

1. Яку саме кредитку?
2. Які саме "оті 100 грн"?
Искатель
 
Повідомлень: 6407
З нами з: 22.02.16
Подякував: 1066 раз.
Подякували: 4871 раз.
 
Профіль
 
6
13
2
  #<1 ... 1461146214631464
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
О.Bank 1 ... 124, 125, 126
Фантом » Вів 24 гру, 2019 15:30
1257 308127
Переглянути останнє повідомлення
Нед 06 лип, 2025 01:04
flysoulfly
Universal Bank 1, 2
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 11:52
16 25928
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 тра, 2025 14:27
yverstiuk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (1048)
09.08.2025 17:38
Ринок ОВДП (9437)
09.08.2025 16:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.