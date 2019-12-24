І на скільки більше? На 0.5% від суми покупки за гаджет або вибрану категорію продукти.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 сер, 2025 15:42
Додано: П'ят 08 сер, 2025 17:46
ОВДП за кредитные
Господа, кто покупал облигации за счёт кредитных средств? Напишите, пожалуйста, в лс какие там подводные камни.
Додано: П'ят 08 сер, 2025 20:08
Re: Sense Bank
Шось сьогодні банк для мене рощедрився, пропозиція оформити кредитку Red 2.0 з кредитним лімітом тисяча, оформив, користуюсь. Прийшла інша пропозиція- Red Cash теж з КЛ тисяча. Хтось користується Red Cash? У чому Сенс?
Додано: Суб 09 сер, 2025 00:17
Water Теж отримав пропозицию.Це усим прийшла.Ниякого сенсу.Льготний период не дие
Додано: Суб 09 сер, 2025 08:35
Картка RED Cash краще підходить для готівкових розрахунків, за цією карткою зняття в банкоматах та переказ кредитних коштів — не тарифікуються. Проте за карткою не передбачений пільговий період, тому варто слідкувати за наявною заборгованістю та можливими списаннями 👌🏻
Надаєте перевагу готівці — ця картка чудово вам підходить ✅
Детальніше про картку можна почитати на нашому сайті
З повагою, Володимир 💎
Додано: Суб 09 сер, 2025 17:17
Оформив заново кредитку.
Оті 100 грн потрібно доплачувати до Заборгованості, чи вони вже там враховані?
Бо останній раз користував ще до війни, без 100 грн
Додано: Суб 09 сер, 2025 17:28
|