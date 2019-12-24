Sense Bank
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 сер, 2025 15:42
quadro_tony_da написав:
ловіть лайфхак нова акція кешбек 5% з лімітом 100 бонусів за покупки продуктів насправді більше ніж 100
я куппив на 2к+ отримав теж бонусів більне ніж 100
І на скільки більше? На 0.5% від суми покупки за гаджет або вибрану категорію продукти.
Ой+
Додано: П'ят 08 сер, 2025 15:50
Ой+ а точно, там же гаджет ще
quadro_tony_da
Додано: П'ят 08 сер, 2025 17:46
Господа, кто покупал облигации за счёт кредитных средств? Напишите, пожалуйста, в лс какие там подводные камни.
deneg net
Додано: П'ят 08 сер, 2025 20:08
Шось сьогодні банк для мене рощедрився, пропозиція оформити кредитку Red 2.0 з кредитним лімітом тисяча, оформив, користуюсь. Прийшла інша пропозиція- Red Cash теж з КЛ тисяча. Хтось користується Red Cash? У чому Сенс?
Water
Додано: Суб 09 сер, 2025 00:17
Water Теж отримав пропозицию.Це усим прийшла.Ниякого сенсу.Льготний период не дие
Вадимка
Додано: Суб 09 сер, 2025 08:35
Water написав:
Шось сьогодні банк для мене рощедрився, пропозиція оформити кредитку Red 2.0 з кредитним лімітом тисяча, оформив, користуюсь. Прийшла інша пропозиція- Red Cash теж з КЛ тисяча. Хтось користується Red Cash? У чому Сенс?
Картка RED Cash краще підходить для готівкових розрахунків, за цією карткою зняття в банкоматах та переказ кредитних коштів — не тарифікуються. Проте за карткою не передбачений пільговий період, тому варто слідкувати за наявною заборгованістю та можливими списаннями 👌🏻
Надаєте перевагу готівці — ця картка чудово вам підходить ✅
Детальніше про картку можна почитати на нашому сайті
https://sensebank.ua/credit-cards/red-cash
З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
Додано: Суб 09 сер, 2025 17:17
Оформив заново кредитку.
Оті 100 грн потрібно доплачувати до Заборгованості, чи вони вже там враховані? Бо останній раз користував ще до війни, без 100 грн
novichok
Додано: Суб 09 сер, 2025 17:28
novichok написав:
Оформив заново кредитку.
Оті 100 грн потрібно доплачувати до Заборгованості, чи вони вже там враховані?
Бо останній раз користував ще до війни, без 100 грн
1. Яку саме кредитку?
2. Які саме "оті 100 грн"?
Искатель
Додано: Суб 09 сер, 2025 21:30
Искатель, скоріше за все, що RED. Учора—сьогодні була пропозиція в застосунку її оформити.
novichok написав:
Оті 100 грн потрібно доплачувати до Заборгованості, чи вони вже там враховані?
Якщо під час настання РД на рахунку буде заборгованість від 20/50 грн (залежить від того, коли там нові тарифи вступили в дію), то банк додатково спише РКО 100 грн.
Howl
Додано: Суб 09 сер, 2025 21:35
Howl написав:
Искатель, скоріше за все, що RED. Учора—сьогодні була пропозиція в застосунку її оформити.
А почему Red Cash, которую всем предлагали вчера?
Правда, в контексте этой соточки, вроде, по все кредиткам одинаково.
moveton
