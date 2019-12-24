RSS
Sense Bank

Sense Bank
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 18:28

Клієнтам ще потрібно було хоч абонку якусь нарахувати.
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3627
З нами з: 31.03.13
Подякував: 36 раз.
Подякували: 311 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 18:55

Re: Sense Bank

Так і задумано, що розстрочки формуються в список випадковим чином, а не по хронології витрат?
l_e_x
 
Повідомлень: 159
З нами з: 04.07.14
Подякував: 47 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 20:36

Re: Sense Bank

  Oktawa написав:Прошу вашої допомоги, так як звернення до відділення не дало результату.
Якщо у вас є персональний менеджер, то він повинен знати як можна було вийти на кредитний комітет, зібравши з вас усі необхідні документи. Звичайні менеджери це також можуть зробити, але не вміють :)

За запропонованим номером телефону, який надав Кирило, Ви дзвонити й заповнюється заявка з ваших слів. Можливо, Вам зможуть одразу повідомити результат або треба буде чекати. Є вірогідність, що краще перейти на RED 2.0, бо Максимум, Максимум 2.0, RED це архівні продукти.
Можливо, перед запитом на збільшення кредитного ліміту, слід актуалізувати свої дані в базі банку. Ну також ураховуйте, що якщо адреса реєстрації/проживання і робота знаходиться в зоні можливих бойових дій, то шанси невеликі. Якщо знаходитися в більш спокійному регіоні країни й маєте довідку ВПО, то слід відвідати відділення і надати її.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6354
З нами з: 08.03.18
Подякував: 581 раз.
Подякували: 1140 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 21:31

  Sense Bank написав:індивідуальна пропозиція з оформлення кредитного ліміту, якою вони скористались.
На жаль, ці пропозиції не були погоджені банком і були надані помилково, тому після виявлення проблеми банк зменшив ліміт до 0 грн

Компанія Дюрекс повідомляє- ваше народження було випадковістю. Терміново з`явіться у лабораторію для ліквідації. (c) анек

Шановний представник банку, поясніть будь ласка, кого ви називаєте проблемою? Ви цей кредитний ліміт бачили? А бачили на яку суму у мене ОВДП? Чи ви не бачили які кредитні ліміти мені надали інші банки? Можливо ви не бачили мою зарплатну картку у вашому банку? Для мене ваш банк це не проблема, я через продаж/купівлю вийду з ОВДП, чи для вас це не проблема?
Water
 
Повідомлень: 3296
З нами з: 06.03.12
Подякував: 66 раз.
Подякували: 224 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 21:35

  novichok написав:Клієнтам ще потрібно було хоч абонку якусь нарахувати.

Так вони нарахують 15 гривень за SMS заднім числом в усній формі. Плюс я ще не загасив витрати, ще є час на 100 гривень полінять. :lol:
Water
 
Повідомлень: 3296
З нами з: 06.03.12
Подякував: 66 раз.
Подякували: 224 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 21:45

  Water написав:
  Sense Bank написав:індивідуальна пропозиція з оформлення кредитного ліміту, якою вони скористались.
На жаль, ці пропозиції не були погоджені банком і були надані помилково, тому після виявлення проблеми банк зменшив ліміт до 0 грн

Компанія Дюрекс повідомляє- ваше народження було випадковістю. Терміново з`явіться у лабораторію для ліквідації. (c) анек

Шановний представник банку, поясніть будь ласка, кого ви називаєте проблемою? Ви цей кредитний ліміт бачили? А бачили на яку суму у мене ОВДП? Чи ви не бачили які кредитні ліміти мені надали інші банки? Можливо ви не бачили мою зарплатну картку у вашому банку? Для мене ваш банк це не проблема, я через продаж/купівлю вийду з ОВДП, чи для вас це не проблема?

Не зовсім зрозумів суті вашого повідомлення(
Проблема яку я мав на увазі у моєму повідомленні — це технічний збій, а не хтось з клієнтів 😔
Після його виявлення й розуміння, що ліміти були надані помилково — банк їх зменшив, а пропозиції прибрав.
Стосовно ваших ОВДП чи зарплатної картки, то ваших даних у нас немає, тому переглянути цю інформацію не можемо. Якщо є така потреба, то напишіть до нас в особисті, ми подивимось 🫶🏻

З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 13140
З нами з: 18.02.13
Подякував: 184 раз.
Подякували: 1416 раз.
 
Профіль
 
2
2
2
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 21:51

  Sense Bank написав:
  Water написав:
  Sense Bank написав:індивідуальна пропозиція з оформлення кредитного ліміту, якою вони скористались.
На жаль, ці пропозиції не були погоджені банком і були надані помилково, тому після виявлення проблеми банк зменшив ліміт до 0 грн

Компанія Дюрекс повідомляє- ваше народження було випадковістю. Терміново з`явіться у лабораторію для ліквідації. (c) анек

Шановний представник банку, поясніть будь ласка, кого ви називаєте проблемою? Ви цей кредитний ліміт бачили? А бачили на яку суму у мене ОВДП? Чи ви не бачили які кредитні ліміти мені надали інші банки? Можливо ви не бачили мою зарплатну картку у вашому банку? Для мене ваш банк це не проблема, я через продаж/купівлю вийду з ОВДП, чи для вас це не проблема?

Не зовсім зрозумів суті вашого повідомлення(
Проблема яку я мав на увазі у моєму повідомленні — це технічний збій, а не хтось з клієнтів 😔
Після його виявлення й розуміння, що ліміти були надані помилково — банк їх зменшив, а пропозиції прибрав.
Стосовно ваших ОВДП чи зарплатної картки, то ваших даних у нас немає, тому переглянути цю інформацію не можемо. Якщо є така потреба, то напишіть до нас в особисті, ми подивимось 🫶🏻

Ви все вірно зрозуміли, якщо ви клієнту шось надали, а потім "зарізали", то цей клієнт і є проблемою. Я вже стопіццот разів надавав свою персональну інфу на цьому форумі, більше я надавать нічого не збираюсь. Потрібен скріншот картки з пакету Zero- я надам без номеру картки. Потрібен скріншот суми ОВДП- теж надам. Але для чого, якщо саме клієнт є проблемою?
Water
 
Повідомлень: 3296
З нами з: 06.03.12
Подякував: 66 раз.
Подякували: 224 раз.
 
Профіль
 
