Sense Bank
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 сер, 2025 18:28
Клієнтам ще потрібно було хоч абонку якусь нарахувати.
novichok
Повідомлень: 3627
З нами з: 31.03.13
- Подякував: 36 раз.
- Подякували: 311 раз.
Додано: Вів 12 сер, 2025 18:55
Так і задумано, що розстрочки формуються в список випадковим чином, а не по хронології витрат?
l_e_x
Повідомлень: 159
З нами з: 04.07.14
- Подякував: 47 раз.
- Подякували: 28 раз.
Додано: Вів 12 сер, 2025 20:36
Oktawa написав:
Прошу вашої допомоги, так як звернення до відділення не дало результату.
Якщо у вас є персональний менеджер, то він повинен знати як можна було вийти на кредитний комітет, зібравши з вас усі необхідні документи. Звичайні менеджери це також можуть зробити, але не вміють
За запропонованим номером телефону, який надав Кирило, Ви дзвонити й заповнюється заявка з ваших слів. Можливо, Вам зможуть одразу повідомити результат або треба буде чекати. Є вірогідність, що краще перейти на RED 2.0, бо Максимум, Максимум 2.0, RED це архівні продукти.
Можливо, перед запитом на збільшення кредитного ліміту, слід актуалізувати свої дані в базі банку. Ну також ураховуйте, що якщо адреса реєстрації/проживання і робота знаходиться в зоні можливих бойових дій, то шанси невеликі. Якщо знаходитися в більш спокійному регіоні країни й маєте довідку ВПО, то слід відвідати відділення і надати її.
Howl
Повідомлень: 6354
З нами з: 08.03.18
- Подякував: 581 раз.
- Подякували: 1140 раз.
Додано: Вів 12 сер, 2025 21:31
Sense Bank написав:
індивідуальна пропозиція з оформлення кредитного ліміту, якою вони скористались.
На жаль, ці пропозиції не були погоджені банком і були надані помилково, тому після виявлення проблеми банк зменшив ліміт до 0 грн
Компанія Дюрекс повідомляє- ваше народження було випадковістю. Терміново з`явіться у лабораторію для ліквідації. (c) анек
Шановний представник банку, поясніть будь ласка, кого ви називаєте проблемою? Ви цей кредитний ліміт бачили? А бачили на яку суму у мене ОВДП? Чи ви не бачили які кредитні ліміти мені надали інші банки? Можливо ви не бачили мою зарплатну картку у вашому банку? Для мене ваш банк це не проблема, я через продаж/купівлю вийду з ОВДП, чи для вас це не проблема?
Water
Повідомлень: 3296
З нами з: 06.03.12
- Подякував: 66 раз.
- Подякували: 224 раз.
Додано: Вів 12 сер, 2025 21:35
novichok написав:
Клієнтам ще потрібно було хоч абонку якусь нарахувати.
Так вони нарахують 15 гривень за SMS заднім числом в усній формі. Плюс я ще не загасив витрати, ще є час на 100 гривень полінять.
Water
Повідомлень: 3296
З нами з: 06.03.12
- Подякував: 66 раз.
- Подякували: 224 раз.
Додано: Вів 12 сер, 2025 21:45
Water написав:
індивідуальна пропозиція з оформлення кредитного ліміту, якою вони скористались.
На жаль, ці пропозиції не були погоджені банком і були надані помилково, тому після виявлення проблеми банк зменшив ліміт до 0 грн
Компанія Дюрекс повідомляє- ваше народження було випадковістю. Терміново з`явіться у лабораторію для ліквідації. (c) анек
Шановний представник банку, поясніть будь ласка, кого ви називаєте проблемою? Ви цей кредитний ліміт бачили? А бачили на яку суму у мене ОВДП? Чи ви не бачили які кредитні ліміти мені надали інші банки? Можливо ви не бачили мою зарплатну картку у вашому банку? Для мене ваш банк це не проблема, я через продаж/купівлю вийду з ОВДП, чи для вас це не проблема?
Не зовсім зрозумів суті вашого повідомлення(
Проблема яку я мав на увазі у моєму повідомленні — це технічний збій, а не хтось з клієнтів 😔
Після його виявлення й розуміння, що ліміти були надані помилково — банк їх зменшив, а пропозиції прибрав.
Стосовно ваших ОВДП чи зарплатної картки, то ваших даних у нас немає, тому переглянути цю інформацію не можемо. Якщо є така потреба, то напишіть до нас в особисті, ми подивимось 🫶🏻
З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
Повідомлень: 13140
З нами з: 18.02.13
- Подякував: 184 раз.
- Подякували: 1416 раз.
Додано: Вів 12 сер, 2025 21:51
Sense Bank написав: Water написав:
індивідуальна пропозиція з оформлення кредитного ліміту, якою вони скористались.
На жаль, ці пропозиції не були погоджені банком і були надані помилково, тому після виявлення проблеми банк зменшив ліміт до 0 грн
Компанія Дюрекс повідомляє- ваше народження було випадковістю. Терміново з`явіться у лабораторію для ліквідації. (c) анек
Шановний представник банку, поясніть будь ласка, кого ви називаєте проблемою? Ви цей кредитний ліміт бачили? А бачили на яку суму у мене ОВДП? Чи ви не бачили які кредитні ліміти мені надали інші банки? Можливо ви не бачили мою зарплатну картку у вашому банку? Для мене ваш банк це не проблема, я через продаж/купівлю вийду з ОВДП, чи для вас це не проблема?
Не зовсім зрозумів суті вашого повідомлення(
Проблема яку я мав на увазі у моєму повідомленні — це технічний збій, а не хтось з клієнтів 😔
Після його виявлення й розуміння, що ліміти були надані помилково — банк їх зменшив, а пропозиції прибрав.
Стосовно ваших ОВДП чи зарплатної картки, то ваших даних у нас немає, тому переглянути цю інформацію не можемо. Якщо є така потреба, то напишіть до нас в особисті, ми подивимось 🫶🏻
Ви все вірно зрозуміли, якщо ви клієнту шось надали, а потім "зарізали", то цей клієнт і є проблемою. Я вже стопіццот разів надавав свою персональну інфу на цьому форумі, більше я надавать нічого не збираюсь. Потрібен скріншот картки з пакету Zero- я надам без номеру картки. Потрібен скріншот суми ОВДП- теж надам. Але для чого, якщо саме клієнт є проблемою?
Water
Повідомлень: 3296
З нами з: 06.03.12
- Подякував: 66 раз.
- Подякували: 224 раз.
