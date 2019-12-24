|
Sense Bank
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
Додано: Вів 12 сер, 2025 18:28
Клієнтам ще потрібно було хоч абонку якусь нарахувати.
novichok
- Повідомлень: 3628
- З нами з: 31.03.13
- Подякував: 36 раз.
- Подякували: 311 раз.
Додано: Вів 12 сер, 2025 18:55
Так і задумано, що розстрочки формуються в список випадковим чином, а не по хронології витрат?
l_e_x
- Повідомлень: 159
- З нами з: 04.07.14
- Подякував: 47 раз.
- Подякували: 28 раз.
Додано: Вів 12 сер, 2025 20:36
Oktawa написав:
Прошу вашої допомоги, так як звернення до відділення не дало результату.
Якщо у вас є персональний менеджер, то він повинен знати як можна було вийти на кредитний комітет, зібравши з вас усі необхідні документи. Звичайні менеджери це також можуть зробити, але не вміють
За запропонованим номером телефону, який надав Кирило, Ви дзвонити й заповнюється заявка з ваших слів. Можливо, Вам зможуть одразу повідомити результат або треба буде чекати. Є вірогідність, що краще перейти на RED 2.0, бо Максимум, Максимум 2.0, RED це архівні продукти.
Можливо, перед запитом на збільшення кредитного ліміту, слід актуалізувати свої дані в базі банку. Ну також ураховуйте, що якщо адреса реєстрації/проживання і робота знаходиться в зоні можливих бойових дій, то шанси невеликі. Якщо знаходитися в більш спокійному регіоні країни й маєте довідку ВПО, то слід відвідати відділення і надати її.
Howl
- Повідомлень: 6354
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 581 раз.
- Подякували: 1140 раз.
2
1
Додано: Вів 12 сер, 2025 21:31
Sense Bank написав:
індивідуальна пропозиція з оформлення кредитного ліміту, якою вони скористались.
На жаль, ці пропозиції не були погоджені банком і були надані помилково, тому після виявлення проблеми банк зменшив ліміт до 0 грн
Компанія Дюрекс повідомляє- ваше народження було випадковістю. Терміново з`явіться у лабораторію для ліквідації. (c) анек
Шановний представник банку, поясніть будь ласка, кого ви називаєте проблемою? Ви цей кредитний ліміт бачили? А бачили на яку суму у мене ОВДП? Чи ви не бачили які кредитні ліміти мені надали інші банки? Можливо ви не бачили мою зарплатну картку у вашому банку? Для мене ваш банк це не проблема, я через продаж/купівлю вийду з ОВДП, чи для вас це не проблема?
Water
- Повідомлень: 3296
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 66 раз.
- Подякували: 224 раз.
Додано: Вів 12 сер, 2025 21:35
novichok написав:
Клієнтам ще потрібно було хоч абонку якусь нарахувати.
Так вони нарахують 15 гривень за SMS заднім числом в усній формі. Плюс я ще не загасив витрати, ще є час на 100 гривень полінять.
Water
- Повідомлень: 3296
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 66 раз.
- Подякували: 224 раз.
Додано: Вів 12 сер, 2025 21:45
Water написав: Sense Bank написав:
індивідуальна пропозиція з оформлення кредитного ліміту, якою вони скористались.
На жаль, ці пропозиції не були погоджені банком і були надані помилково, тому після виявлення проблеми банк зменшив ліміт до 0 грн
Компанія Дюрекс повідомляє- ваше народження було випадковістю. Терміново з`явіться у лабораторію для ліквідації. (c) анек
Шановний представник банку, поясніть будь ласка, кого ви називаєте проблемою? Ви цей кредитний ліміт бачили? А бачили на яку суму у мене ОВДП? Чи ви не бачили які кредитні ліміти мені надали інші банки? Можливо ви не бачили мою зарплатну картку у вашому банку? Для мене ваш банк це не проблема, я через продаж/купівлю вийду з ОВДП, чи для вас це не проблема?
Не зовсім зрозумів суті вашого повідомлення(
Проблема яку я мав на увазі у моєму повідомленні — це технічний збій, а не хтось з клієнтів 😔
Після його виявлення й розуміння, що ліміти були надані помилково — банк їх зменшив, а пропозиції прибрав.
Стосовно ваших ОВДП чи зарплатної картки, то ваших даних у нас немає, тому переглянути цю інформацію не можемо. Якщо є така потреба, то напишіть до нас в особисті, ми подивимось 🫶🏻
З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
- Повідомлень: 13140
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 184 раз.
- Подякували: 1416 раз.
2
2
2
Додано: Вів 12 сер, 2025 21:51
Sense Bank написав: Water написав: Sense Bank написав:
індивідуальна пропозиція з оформлення кредитного ліміту, якою вони скористались.
На жаль, ці пропозиції не були погоджені банком і були надані помилково, тому після виявлення проблеми банк зменшив ліміт до 0 грн
Компанія Дюрекс повідомляє- ваше народження було випадковістю. Терміново з`явіться у лабораторію для ліквідації. (c) анек
Шановний представник банку, поясніть будь ласка, кого ви називаєте проблемою? Ви цей кредитний ліміт бачили? А бачили на яку суму у мене ОВДП? Чи ви не бачили які кредитні ліміти мені надали інші банки? Можливо ви не бачили мою зарплатну картку у вашому банку? Для мене ваш банк це не проблема, я через продаж/купівлю вийду з ОВДП, чи для вас це не проблема?
Не зовсім зрозумів суті вашого повідомлення(
Проблема яку я мав на увазі у моєму повідомленні — це технічний збій, а не хтось з клієнтів 😔
Після його виявлення й розуміння, що ліміти були надані помилково — банк їх зменшив, а пропозиції прибрав.
Стосовно ваших ОВДП чи зарплатної картки, то ваших даних у нас немає, тому переглянути цю інформацію не можемо. Якщо є така потреба, то напишіть до нас в особисті, ми подивимось 🫶🏻
Ви все вірно зрозуміли, якщо ви клієнту шось надали, а потім "зарізали", то цей клієнт і є проблемою. Я вже стопіццот разів надавав свою персональну інфу на цьому форумі, більше я надавать нічого не збираюсь. Потрібен скріншот картки з пакету Zero- я надам без номеру картки. Потрібен скріншот суми ОВДП- теж надам. Але для чого, якщо саме клієнт є проблемою?
UPD: Завтра, після погашення ОВДП, починаю вивід грошей. Більше у цьому банку ніяких купівель, досвідос.
Water
- Повідомлень: 3296
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 66 раз.
- Подякували: 224 раз.
Додано: Вів 12 сер, 2025 23:02
Якось не дуже красиво вийшло.
А якось індивідуально сповіщали про скасування лімітів, бо я вже все витратив?
І чи всім клієнтам 7-9 серпня помилково дали кред.ліміт, чи тільки частині?
Upd. Останне питання знято. Прочитав у представника, що "певній кількості"
Востаннє редагувалось novichok
в Вів 12 сер, 2025 23:31, всього редагувалось 2 разів.
novichok
- Повідомлень: 3628
- З нами з: 31.03.13
- Подякував: 36 раз.
- Подякували: 311 раз.
Додано: Вів 12 сер, 2025 23:20
Мені банк з початку війни взагалі не надає кредитного ліміту. На моє питання чому відповідь так вирішує програма яка спирається на сотні даних. Коли я запитав у персмена відповідь була лаконічна, банк не надає ліміт клієнтам хто має 60 років. на моє питання що 3 роки назад мені було менше ніж 60. Відповідь то було раніше, а зараз не дають бо старий. Чомусь для всіх інших банків це поки не проблема. Відкрив на жінку карту АТБ, так вже третій місяць відсутня категорія продукти. Так само відповідь це вирішують вищі сили. Висновок не потрібні банку клієнти вони їм тільки заважають.
pavyak
- Повідомлень: 2563
- З нами з: 15.02.10
- Подякував: 30 раз.
- Подякували: 197 раз.
Додано: Сер 13 сер, 2025 01:48
pavyak написав:
Мені банк з початку війни взагалі не надає кредитного ліміту. На моє питання чому відповідь так вирішує програма яка спирається на сотні даних. Коли я запитав у персмена відповідь була лаконічна, банк не надає ліміт клієнтам хто має 60 років. на моє питання що 3 роки назад мені було менше ніж 60. Відповідь то було раніше, а зараз не дають бо старий. Чомусь для всіх інших банків це поки не проблема. Відкрив на жінку карту АТБ, так вже третій місяць відсутня категорія продукти. Так само відповідь це вирішують вищі сили. Висновок не потрібні банку клієнти вони їм тільки заважають.
..та ні , потрібні , але бажано щоб були лохи і олені
-VICTOR-
- Повідомлень: 7342
- З нами з: 15.08.12
- Подякував: 406 раз.
- Подякували: 1338 раз.
1
