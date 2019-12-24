RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 02:12

Re: Sense Bank

  pavyak написав:Відповідь то було раніше, а зараз не дають бо старий. Чомусь для всіх інших банків це поки не проблема.

Вот прям все банки проверены? Тогда хотя бы сюда стоит написать опровержение, а то там утверждают, что и Ощад с 60 лет кредит не даёт. Впрочем, мне кажется, что человеку с картами с КЛ во всех остальных банках хотя бы Украины в любом возрасте ещё одну дадут крайне не охотно :roll:

  pavyak написав:Відкрив на жінку карту АТБ, так вже третій місяць відсутня категорія продукти. Так само відповідь це вирішують вищі сили. Висновок не потрібні банку клієнти вони їм тільки заважають.

Странный вывод. Это же прекрасно, что её нет. Всё равно с алкиными 0.5% её выбирать смысла никакого (разве что, если затариваться только в редкие акционные выходные). А если её нет, значит в категориях для выбора освобождается место под что-то более уникальное, чего нет в других банках вообще или в текущем месяце. Например, кондитерские, всё для дома, дорогие (выше 20 грн) билеты на транспорт, маркетплейсы (эти, правда, в Глобусе последнее время тоже прописались).
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5839
З нами з: 23.03.18
Подякував: 67 раз.
Подякували: 714 раз.
 
Профіль
 
1
6
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 07:09

  moveton написав:Странный вывод. Это же прекрасно, что её нет. Всё равно с алкиными 0.5% её выбирать смысла никакого (разве что, если затариваться только в редкие акционные выходные). А если её нет, значит в категориях для выбора освобождается место под что-то более уникальное, чего нет в других банках вообще или в текущем месяце. Например, кондитерские, всё для дома, дорогие (выше 20 грн) билеты на транспорт, маркетплейсы (эти, правда, в Глобусе последнее время тоже прописались).

Дивний висновок. Людина ж пише саме про картку АТБ. У сукупності з 2% на купівлі від 350 грн отримуємо 2,5% на продукти у АТБ, а це вже щось; навіть Глобус зараз дає лише 2%. Дрібничка - а приємно, а якщо ще розстрочку заюзати - так і взагалі виходить "чиназес", як зараз каже молодь.
Искатель
 
Повідомлень: 6410
З нами з: 22.02.16
Подякував: 1067 раз.
Подякували: 4873 раз.
 
Профіль
 
6
13
2
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 07:20

  Искатель написав:
  moveton написав:Странный вывод. Это же прекрасно, что её нет. Всё равно с алкиными 0.5% её выбирать смысла никакого (разве что, если затариваться только в редкие акционные выходные). А если её нет, значит в категориях для выбора освобождается место под что-то более уникальное, чего нет в других банках вообще или в текущем месяце. Например, кондитерские, всё для дома, дорогие (выше 20 грн) билеты на транспорт, маркетплейсы (эти, правда, в Глобусе последнее время тоже прописались).

Дивний висновок. Людина ж пише саме про картку АТБ. У сукупності з 2% на купівлі від 350 грн отримуємо 2,5% на продукти у АТБ, а це вже щось; навіть Глобус зараз дає лише 2%. Дрібничка - а приємно, а якщо ще розстрочку заюзати - так і взагалі виходить "чиназес", як зараз каже молодь.

Выбираете категорию "Оплата гаджетом"- получаете те же 0,5%. 2,5% от 350 грн в АТБ "в кармане". Профит.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1710
З нами з: 22.04.20
Подякував: 80 раз.
Подякували: 208 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 08:15

  novichok написав:Якось не дуже красиво вийшло.
А якось індивідуально сповіщали про скасування лімітів, бо я вже все витратив?
І чи всім клієнтам 7-9 серпня помилково дали кред.ліміт, чи тільки частині?
Upd. Останне питання знято. Прочитав у представника, що "певній кількості"

Окремого повідомлення про зменшення кредитного ліміту не передбачено 😔
Зауважу, що відповідно до ДКБО, додаток 4 (п.2.3) — банк має право змінювати встановлений розмір ліміту Відновлювальної кредитної лінії.
А в пункті 4.3.15 зазначено, що банк має право зменшити кредитний ліміт без обґрунтування причин такого рішення.

З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 13141
З нами з: 18.02.13
Подякував: 184 раз.
Подякували: 1416 раз.
 
Профіль
 
2
2
2
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 09:48

  Sense Bank написав:
  novichok написав:Якось не дуже красиво вийшло.
А якось індивідуально сповіщали про скасування лімітів, бо я вже все витратив?
І чи всім клієнтам 7-9 серпня помилково дали кред.ліміт, чи тільки частині?
Upd. Останне питання знято. Прочитав у представника, що "певній кількості"

Окремого повідомлення про зменшення кредитного ліміту не передбачено 😔
Зауважу, що відповідно до ДКБО, додаток 4 (п.2.3) — банк має право змінювати встановлений розмір ліміту Відновлювальної кредитної лінії.
А в пункті 4.3.15 зазначено, що банк має право зменшити кредитний ліміт без обґрунтування причин такого рішення.

З повагою, Володимир 💎


З банками все як завжди - банк має право, а клієнт зобовʼязаний...
Navegantes
 
Повідомлень: 396
З нами з: 22.02.23
Подякував: 11 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 10:11

  lloydbanksua написав:
  Искатель написав:
  moveton написав:Странный вывод. Это же прекрасно, что её нет. Всё равно с алкиными 0.5% её выбирать смысла никакого (разве что, если затариваться только в редкие акционные выходные). А если её нет, значит в категориях для выбора освобождается место под что-то более уникальное, чего нет в других банках вообще или в текущем месяце. Например, кондитерские, всё для дома, дорогие (выше 20 грн) билеты на транспорт, маркетплейсы (эти, правда, в Глобусе последнее время тоже прописались).

Дивний висновок. Людина ж пише саме про картку АТБ. У сукупності з 2% на купівлі від 350 грн отримуємо 2,5% на продукти у АТБ, а це вже щось; навіть Глобус зараз дає лише 2%. Дрібничка - а приємно, а якщо ще розстрочку заюзати - так і взагалі виходить "чиназес", як зараз каже молодь.

Выбираете категорию "Оплата гаджетом"- получаете те же 0,5%. 2,5% от 350 грн в АТБ "в кармане". Профит.

Ви, як завжди, праві. Згоден, не подумав за це.
Искатель
 
Повідомлень: 6410
З нами з: 22.02.16
Подякував: 1067 раз.
Подякували: 4873 раз.
 
Профіль
 
6
13
2
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 10:49

Re: Sense Bank

  lloydbanksua написав:Выбираете категорию "Оплата гаджетом"- получаете те же 0,5%. 2,5% от 350 грн в АТБ "в кармане". Профит.
Пенсу осталось тока купить смарт з НФСи :wink:
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6623
З нами з: 05.05.21
Подякував: 508 раз.
Подякували: 1316 раз.
 
Профіль
 
4
1
1
10
