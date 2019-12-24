pavyak написав:Відповідь то було раніше, а зараз не дають бо старий. Чомусь для всіх інших банків це поки не проблема.
Вот прям все банки проверены? Тогда хотя бы сюда стоит написать опровержение, а то там утверждают, что и Ощад с 60 лет кредит не даёт. Впрочем, мне кажется, что человеку с картами с КЛ во всех остальных банках хотя бы Украины в любом возрасте ещё одну дадут крайне не охотно
pavyak написав:Відкрив на жінку карту АТБ, так вже третій місяць відсутня категорія продукти. Так само відповідь це вирішують вищі сили. Висновок не потрібні банку клієнти вони їм тільки заважають.
Странный вывод. Это же прекрасно, что её нет. Всё равно с алкиными 0.5% её выбирать смысла никакого (разве что, если затариваться только в редкие акционные выходные). А если её нет, значит в категориях для выбора освобождается место под что-то более уникальное, чего нет в других банках вообще или в текущем месяце. Например, кондитерские, всё для дома, дорогие (выше 20 грн) билеты на транспорт, маркетплейсы (эти, правда, в Глобусе последнее время тоже прописались).
Дивний висновок. Людина ж пише саме про картку АТБ. У сукупності з 2% на купівлі від 350 грн отримуємо 2,5% на продукти у АТБ, а це вже щось; навіть Глобус зараз дає лише 2%. Дрібничка - а приємно, а якщо ще розстрочку заюзати - так і взагалі виходить "чиназес", як зараз каже молодь.
Выбираете категорию "Оплата гаджетом"- получаете те же 0,5%. 2,5% от 350 грн в АТБ "в кармане". Профит.
novichok написав:Якось не дуже красиво вийшло. А якось індивідуально сповіщали про скасування лімітів, бо я вже все витратив? І чи всім клієнтам 7-9 серпня помилково дали кред.ліміт, чи тільки частині? Upd. Останне питання знято. Прочитав у представника, що "певній кількості"
Окремого повідомлення про зменшення кредитного ліміту не передбачено 😔 Зауважу, що відповідно до ДКБО, додаток 4 (п.2.3) — банк має право змінювати встановлений розмір ліміту Відновлювальної кредитної лінії. А в пункті 4.3.15 зазначено, що банк має право зменшити кредитний ліміт без обґрунтування причин такого рішення.
З банками все як завжди - банк має право, а клієнт зобовʼязаний...
коли стосується кредитів - то так. бо це банк дає вам гроші під чесне слово