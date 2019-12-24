Я очікував хвилин 30, але відповіли, і навіть вирішили питання.
Додано: Чет 14 сер, 2025 12:11
Додано: Чет 14 сер, 2025 14:25
Re: Sense Bank
Вопрос к представителю.
1.Когда банк планирует ввести в обслуживание "Дія.Карта" и планирует ли вообще? Т.к. ОВГЗ уже не даёт выбрать в Дия к зачислению на карту Є Підтримка.
2.Есть уже утверждённый лимит на "наличку" в приложении - есть ли возможность этот лимит перевести на кредитный лимит на одну из моих карт?
Спасибо.
