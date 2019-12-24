RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1466146714681469

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 12:11

  yuluk написав:Останнім часом дуже зіпсувалась підтримка . Чат внутрішній в додатку закрили, а в вайбері відповідають дуже повільно або взагалі не відповідають ось зараз вже 15 хвилин очікування

Я очікував хвилин 30, але відповіли, і навіть вирішили питання.
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3629
З нами з: 31.03.13
Подякував: 36 раз.
Подякували: 311 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 14:25

Re: Sense Bank

Вопрос к представителю.
1.Когда банк планирует ввести в обслуживание "Дія.Карта" и планирует ли вообще? Т.к. ОВГЗ уже не даёт выбрать в Дия к зачислению на карту Є Підтримка.
2.Есть уже утверждённый лимит на "наличку" в приложении - есть ли возможность этот лимит перевести на кредитный лимит на одну из моих карт?
Спасибо.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1715
З нами з: 22.04.20
Подякував: 81 раз.
Подякували: 209 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 11:34

lloydbanksua Поки що точних дат старту оформлення картки через наш банк немає, як тільки щось буде відомо - обов'язково повідомимо.

Щодо кредитного ліміту та пропозиції на кредит готівкою, то, на жаль, перекинути одне у інше не можна. Це дві окремі пропозиції. Якщо немає на збільшення ліміту, то як варіант можна спробувати заповнити анкету у застосунку, і якщо все добре, то така пропозиція з'явиться.
Щоб знайти цю анкету, перейдіть у "Продукти" на нижній панелі, там вгорі буде пошуковий рядок. Введіть туди "ліміт" або "збільшення ліміту". Після чого воно видасть кілька результатів, серед яких і буде анкета на збільшення кредитного ліміту.

*Андрій
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 13142
З нами з: 18.02.13
Подякував: 184 раз.
Подякували: 1417 раз.
 
Профіль
 
2
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 12:31

  Искатель написав:
  lloydbanksua написав:Выбираете категорию "Оплата гаджетом"- получаете те же 0,5%. 2,5% от 350 грн в АТБ "в кармане". Профит.

Ви, як завжди, праві. Згоден, не подумав за це.

Ваш оппонент прав, но не совсем. Данный способ срабатывает при оплате в физическом терминале. Но при заказе в АТБ и оплате через интернет при отсутствии активного кэшбека по категории "продукты" дополнительных 0,5 % не будет
WallNutPen
 
Повідомлень: 1445
З нами з: 08.06.20
Подякував: 41 раз.
Подякували: 447 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 14:34

  Amethyst написав:не погасив би грейс, то було б ДОНАРАХОВАНО 40% річних за всю суму бувшого грейса

на особистому досвіді підтверджую - працює!
На низької ланці кредліміту, одразу після РД загасився, лишивши 15+грн в залишку заборгованості, а на оновлений ліміт оформив нову розстрочку. Так на оті 15+грн в нову РД ввечері й нарахували 45%/річ, додавши до боргу й сформувавши "соточку" за обсуговуванння. Як зрозумів з пояснень фахівця - борг 15+грн був ще з тієї РД, як би не поточний, тому правило "20грн" не спрацювало
kulikrom
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1561
З нами з: 14.09.11
Подякував: 30 раз.
Подякували: 96 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 16:13

Re: Sense Bank

Підкажіть будь ласка, хто користувався, якщо оплатити кредиткою Ред з кредліму замовлення на Розетці онлайн (Rozetka Pay), то це буде як звичана купівля в магазині з кешбеком по категорії "Техніка", чи навпаки побриють на 4% як переказ р2р?

Продавець не сама Розетка, а якісь магазинчики, що там у них викладають свій асортимент
Востаннє редагувалось pharus в П'ят 15 сер, 2025 16:48, всього редагувалось 1 раз.
pharus
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1152
З нами з: 05.12.08
Подякував: 3089 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 16:21

Re: Sense Bank

  lloydbanksua написав:Т.к. ОВГЗ уже не даёт выбрать в Дия к зачислению на карту Є Підтримка.

Ничего, в Сенсе уже приняты симметричные меры:
У зв'язку з технічними труднощами на стороні Дії, тимчасово було відключено функціонал купівлі ОВДП через наш банк.

Якщо кошти за операцію, що була вчора-сьогодні, списались, то вони будуть автоматично повернуті на ваш рахунок.
Робимо все можливе, щоб повернення відбулось швидше. Приносимо вибачення за завдані незручності.

Как я понимаю, как раз связано с тем, что Дия.Карта - это уже не просто номер счёта.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5847
З нами з: 23.03.18
Подякував: 68 раз.
Подякували: 714 раз.
 
Профіль
 
1
6
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 17:30

  pharus написав:Підкажіть будь ласка, хто користувався, якщо оплатити кредиткою Ред з кредліму замовлення на Розетці онлайн (Rozetka Pay), то це буде як звичана купівля в магазині з кешбеком по категорії "Техніка", чи навпаки побриють на 4% як переказ р2р?

Продавець не сама Розетка, а якісь магазинчики, що там у них викладають свій асортимент


Купував через застосунок Розетка, платив кредиткою Привату через Apple Pay, пройшло як звичайна купівля. При сплаті Приватівською кредиткою мені завжди видає категорію "Дім та ремонт". Платив також Сенс Ред, видає "Маркетплейс", але тут продавцем виступала безпосередньо Розетка.
Navegantes
 
Повідомлень: 398
З нами з: 22.02.23
Подякував: 11 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
 
1
1
  #<1 ... 1466146714681469
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
О.Bank 1 ... 124, 125, 126
Фантом » Вів 24 гру, 2019 15:30
1257 308537
Переглянути останнє повідомлення
Нед 06 лип, 2025 01:04
flysoulfly
Universal Bank 1, 2
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 11:52
16 26036
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 тра, 2025 14:27
yverstiuk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (14688)
15.08.2025 17:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.