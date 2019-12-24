|
Sense Bank
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 сер, 2025 23:31
Driver написав:
В выписке по Ред 2.0 появилась строка "Верифікація картки", причём задним числом
Карта добавлена в Гугл-кошелёк уже давно. Никаких действий, требующих верификации, не было (разве что в тот же день платил этой картой гугл пэем)
Что это за верификация?
(ну хоть сумма операции 0,00 - и на том спасибо)
В мене аналогічно по Black в грн, а в дружини - Black, але в ойро.
Додано: Пон 18 сер, 2025 00:03
novichok написав:
Не добавляється карта Ред до Гугл пей (три різні акаунти). Карти інших банків можна добавити. Що це може бути?
Віртуалка?
Можна ж додавати ТРЬОМА способами: з самого застосунку, Способи Оплати у Гуглі, вебсайт Гаманця (рекомендую для вірти)
Додано: Пон 18 сер, 2025 07:00
Driver написав:
В выписке по Ред 2.0 появилась строка "Верифікація картки", причём задним числом
Карта добавлена в Гугл-кошелёк уже давно. Никаких действий, требующих верификации, не было (разве что в тот же день платил этой картой гугл пэем)
Что это за верификация?
(ну хоть сумма операции 0,00 - и на том спасибо)
Аналогичная "верификация" была у меня по карте Выгода 15.08 в 22:16.
Уважаемый представитель, просвятите нас, что это за верификация?
Додано: Пон 18 сер, 2025 12:09
l_e_x написав:
Так і задумано, що розстрочки формуються в список випадковим чином, а не по хронології витрат?
Стосовно списку оформлених розстрочок, то вони відображаються довільним чином, окремої логіки, за якою б формувався список — не передбачено 🤔
Дякуємо вам за уважність, ми візьмемо до уваги цей момент 💙
З повагою, Володимир 💎
