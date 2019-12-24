RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 23:31

  Driver написав:В выписке по Ред 2.0 появилась строка "Верифікація картки", причём задним числом :shock:
Карта добавлена в Гугл-кошелёк уже давно. Никаких действий, требующих верификации, не было (разве что в тот же день платил этой картой гугл пэем)

Что это за верификация?

(ну хоть сумма операции 0,00 - и на том спасибо)
В мене аналогічно по Black в грн, а в дружини - Black, але в ойро.
melkh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1028
З нами з: 14.07.10
Подякував: 7 раз.
Подякували: 87 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 00:03

  novichok написав:Не добавляється карта Ред до Гугл пей (три різні акаунти). Карти інших банків можна добавити. Що це може бути?
Віртуалка?
Можна ж додавати ТРЬОМА способами: з самого застосунку, Способи Оплати у Гуглі, вебсайт Гаманця (рекомендую для вірти)
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6626
З нами з: 05.05.21
Подякував: 508 раз.
Подякували: 1316 раз.
 
Профіль
 
4
1
1
10
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 07:00

  Driver написав:В выписке по Ред 2.0 появилась строка "Верифікація картки", причём задним числом :shock:
Карта добавлена в Гугл-кошелёк уже давно. Никаких действий, требующих верификации, не было (разве что в тот же день платил этой картой гугл пэем)

Что это за верификация?

(ну хоть сумма операции 0,00 - и на том спасибо)

Аналогичная "верификация" была у меня по карте Выгода 15.08 в 22:16.
Уважаемый представитель, просвятите нас, что это за верификация?
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1717
З нами з: 22.04.20
Подякував: 81 раз.
Подякували: 209 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 12:09

  l_e_x написав:Так і задумано, що розстрочки формуються в список випадковим чином, а не по хронології витрат?

Стосовно списку оформлених розстрочок, то вони відображаються довільним чином, окремої логіки, за якою б формувався список — не передбачено 🤔
Дякуємо вам за уважність, ми візьмемо до уваги цей момент 💙

З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 13144
З нами з: 18.02.13
Подякував: 184 раз.
Подякували: 1417 раз.
 
Профіль
 
2
2
2
