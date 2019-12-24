|
|
|
Sense Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 сер, 2025 10:44
Ой+ написав:
Чи збирається банк Дію.Карту оформляти? Бо якось трохи дивно і незручно купляти ОВДП в Сенсі, а виплати отримувати на інший банк.
Так, планує. Але поки що, на жаль, дата старту не відома 😔
*Андрій
-
Sense Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 13150
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 184 раз.
- Подякували: 1417 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
2
Додано: Вів 19 сер, 2025 10:49
Sense Bank написав:
Так, планує. Але поки що, на жаль, дата старту не відома 😔
Несмело же обещали в 2025 году не только начать, но и даже сделать. Или уже не факт?
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 5853
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 715 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
6
Додано: Вів 19 сер, 2025 11:10
moveton написав:
Несмело же обещали в 2025 году не только начать, но и даже сделать. Или уже не факт?
Все може бути😉 На сьогодні ніякої інформації про дату запуску немає, але сподіваюсь це буде 25 рік😅
*Андрій
-
Sense Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 13150
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 184 раз.
- Подякували: 1417 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
2
Додано: Сер 20 сер, 2025 03:15
Чи не єдиний банк, який блокує карти при спробі добавити їх до Гугл Пей,до ака Приват (верніше добавляє а через деякілька хвилин блокує), т.п. По смс не розблокують, тіко дзвінок з купою питань, на кшалт "хто ваша дружина по знаку зодіаку".
Навіщо?
-
novichok
-
-
- Повідомлень: 3632
- З нами з: 31.03.13
- Подякував: 36 раз.
- Подякували: 311 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 20 сер, 2025 06:32
Sense Bank написав:
При оформленні "Легкої розстрочки" на будь-якому ресурсі буде МСС 7399, оскільки для цієї послуги окремий код, незалежно від того, що саме ви купляєте 👌🏻
Тому це не лише для Розетки діє, а загалом для такої послуги як "Легка розстрочка", бо оформлення відбувається через окремий термінал.
З повагою, Володимир 💎
А як взагалі працює ця "Легка розстрочка"? Бо зі звичайною розстрочкою (на 3 місяці) знайомий добре, а от "Легку" жодного разу не оформляв. Там є якісь додаткові витрати, комісії і таке інше? Чи, як у нормальних банків, все безкоштовно?
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 6417
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 1070 раз.
- Подякували: 4873 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
13
2
Додано: Сер 20 сер, 2025 07:24
Питання про знак задіаку взагалі вогник. Ще б спитали, яку я віру сповідаю ) Спойлер: я атеїст і гадки не маю, хто моя дружина, на щастя вже колишня, за знаком зодіаку: яблуня там якась чи вівця
-
Solar_simfi
-
-
- Повідомлень: 2408
- З нами з: 10.08.11
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 350 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 20 сер, 2025 08:20
Искатель написав: Sense Bank написав:
При оформленні "Легкої розстрочки" на будь-якому ресурсі буде МСС 7399, оскільки для цієї послуги окремий код, незалежно від того, що саме ви купляєте 👌🏻
Тому це не лише для Розетки діє, а загалом для такої послуги як "Легка розстрочка", бо оформлення відбувається через окремий термінал.
З повагою, Володимир 💎
А як взагалі працює ця "Легка розстрочка"? Бо зі звичайною розстрочкою (на 3 місяці) знайомий добре, а от "Легку" жодного разу не оформляв. Там є якісь додаткові витрати, комісії і таке інше? Чи, як у нормальних банків, все безкоштовно?
Легка розстрочка в цілому має схожий процес оформлення з моментальною, тільки її доступно оформити лише на покупки в магазинах-партнерах)
Головна відмінність - за Легкою (партнерською) розстрочкою немає щомісячних комісій, оформлюється під 0.01%, на строк встановлений магазином. Тобто, загалом, ви майже нічого не переплачуєте (лише кілька копійок/грн за 0.01%)
Валерія 🫧
-
Sense Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 13150
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 184 раз.
- Подякували: 1417 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
2
Додано: Сер 20 сер, 2025 08:25
novichok написав:
Чи не єдиний банк, який блокує карти при спробі добавити їх до Гугл Пей,до ака Приват (верніше добавляє а через деякілька хвилин блокує), т.п. По смс не розблокують, тіко дзвінок з купою питань, на кшалт "хто ваша дружина по знаку зодіаку".
Навіщо?
Така внутрішня політика служби безпеки банку)
Блокують та телефонують, щоб бути точно певним, що це робите ви, а не якийсь шахрай. Додатково може зіграти факт, якщо ви токенізували картку з недовіреного пристрою
Валерія 🫧
-
Sense Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 13150
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 184 раз.
- Подякували: 1417 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1257
|308882
|
|
|16
|26083
|
|