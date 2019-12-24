Чи не єдиний банк, який блокує карти при спробі добавити їх до Гугл Пей,до ака Приват (верніше добавляє а через деякілька хвилин блокує), т.п. По смс не розблокують, тіко дзвінок з купою питань, на кшалт "хто ваша дружина по знаку зодіаку".
Sense Bank написав:При оформленні "Легкої розстрочки" на будь-якому ресурсі буде МСС 7399, оскільки для цієї послуги окремий код, незалежно від того, що саме ви купляєте 👌🏻 Тому це не лише для Розетки діє, а загалом для такої послуги як "Легка розстрочка", бо оформлення відбувається через окремий термінал.
З повагою, Володимир 💎
А як взагалі працює ця "Легка розстрочка"? Бо зі звичайною розстрочкою (на 3 місяці) знайомий добре, а от "Легку" жодного разу не оформляв. Там є якісь додаткові витрати, комісії і таке інше? Чи, як у нормальних банків, все безкоштовно?
Легка розстрочка в цілому має схожий процес оформлення з моментальною, тільки її доступно оформити лише на покупки в магазинах-партнерах)
Головна відмінність - за Легкою (партнерською) розстрочкою немає щомісячних комісій, оформлюється під 0.01%, на строк встановлений магазином. Тобто, загалом, ви майже нічого не переплачуєте (лише кілька копійок/грн за 0.01%)
novichok написав:Чи не єдиний банк, який блокує карти при спробі добавити їх до Гугл Пей,до ака Приват (верніше добавляє а через деякілька хвилин блокує), т.п. По смс не розблокують, тіко дзвінок з купою питань, на кшалт "хто ваша дружина по знаку зодіаку".
Навіщо?
Така внутрішня політика служби безпеки банку) Блокують та телефонують, щоб бути точно певним, що це робите ви, а не якийсь шахрай. Додатково може зіграти факт, якщо ви токенізували картку з недовіреного пристрою