Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 15:23

Наявність ОВДП

Наявність ОВДП

Шановні Лорди та чарівниці!
Таке питання: як дізнатися, скільки є в наявності того чи іншого випуску ОВДП? От, наприклад, з'являється у Дії "Лазурне", серед продавців - Сенс Банк. Я роблю спробу купити 10 шт, воно видає: "Немає можливості", бо там було тільки 5, наприклад.
Я роблю повторну спробу, за цей час хтось уже купив.

Це якась фігня. Має десь бути індикатор наявності. Бо так гратися - це дурня цілковита.
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 15:38

  Искатель написав:Шановні Лорди та чарівниці!
Таке питання: як дізнатися, скільки є в наявності того чи іншого випуску ОВДП? От, наприклад, з'являється у Дії "Лазурне", серед продавців - Сенс Банк. Я роблю спробу купити 10 шт, воно видає: "Немає можливості", бо там було тільки 5, наприклад.
Я роблю повторну спробу, за цей час хтось уже купив.

Це якась фігня. Має десь бути індикатор наявності. Бо так гратися - це дурня цілковита.


Лорди та чарівниці дадуть вам відповідь на кшталт "Наразі немає технічної можливості показувати наявну кількість ОВДП в реальному часі".
Сам неодноразово стикався з ситуацією, яку ви описали. Приходиться грати у гру "Вгадай кількість та випереди інших". Більш того, навіть у додатку Сенса іноді можна не встигнути купити. Ти вводиш кількість, а тобі пише "доступно ... шт", і поки ти змінюєш кількість - вуаля, вже немає)
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 15:54

  Sense Bank написав:
  novichok написав:Чи не єдиний банк, який блокує карти при спробі добавити їх до Гугл Пей,до ака Приват (верніше добавляє а через деякілька хвилин блокує), т.п. По смс не розблокують, тіко дзвінок з купою питань, на кшалт "хто ваша дружина по знаку зодіаку".
Навіщо?

Така внутрішня політика служби безпеки банку)
Блокують та телефонують, щоб бути точно певним, що це робите ви, а не якийсь шахрай. Додатково може зіграти факт, якщо ви токенізували картку з недовіреного пристрою
Валерія 🫧

О, звіздочоти не перевелися. Я ще колись в Альфі був блоканутий за якусь дурницю, то також щось по зорям ворожили, чи дозволити мені зробити переказ синові чи воля богів інакша. Чомусь є впевненість що всі за Діонісієм і далі живуть. Правда, тоді хоч за прителепкуватий блок дали якось бонусів.
Ой+
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 17:59

  Искатель написав:Шановні Лорди та чарівниці!
Таке питання: як дізнатися, скільки є в наявності того чи іншого випуску ОВДП? От, наприклад, з'являється у Дії "Лазурне", серед продавців - Сенс Банк. Я роблю спробу купити 10 шт, воно видає: "Немає можливості", бо там було тільки 5, наприклад.
Я роблю повторну спробу, за цей час хтось уже купив.

Це якась фігня. Має десь бути індикатор наявності. Бо так гратися - це дурня цілковита.

А что не так-то? По Дие феи не тут живут. А в SSA индикатор есть и даже с количеством. Конечно, как уже правильно отметили, это количество на момент показа и никто не гарантирует, что через секунду его можно будет купить. Чтобы гарантировало - это уже только индикатором не обойтись.
moveton
