Шановні Лорди та чарівниці! Таке питання: як дізнатися, скільки є в наявності того чи іншого випуску ОВДП? От, наприклад, з'являється у Дії "Лазурне", серед продавців - Сенс Банк. Я роблю спробу купити 10 шт, воно видає: "Немає можливості", бо там було тільки 5, наприклад. Я роблю повторну спробу, за цей час хтось уже купив.
Це якась фігня. Має десь бути індикатор наявності. Бо так гратися - це дурня цілковита.
Лорди та чарівниці дадуть вам відповідь на кшталт "Наразі немає технічної можливості показувати наявну кількість ОВДП в реальному часі". Сам неодноразово стикався з ситуацією, яку ви описали. Приходиться грати у гру "Вгадай кількість та випереди інших". Більш того, навіть у додатку Сенса іноді можна не встигнути купити. Ти вводиш кількість, а тобі пише "доступно ... шт", і поки ти змінюєш кількість - вуаля, вже немає)
novichok написав:Чи не єдиний банк, який блокує карти при спробі добавити їх до Гугл Пей,до ака Приват (верніше добавляє а через деякілька хвилин блокує), т.п. По смс не розблокують, тіко дзвінок з купою питань, на кшалт "хто ваша дружина по знаку зодіаку". Навіщо?
Така внутрішня політика служби безпеки банку) Блокують та телефонують, щоб бути точно певним, що це робите ви, а не якийсь шахрай. Додатково може зіграти факт, якщо ви токенізували картку з недовіреного пристрою Валерія 🫧
О, звіздочоти не перевелися. Я ще колись в Альфі був блоканутий за якусь дурницю, то також щось по зорям ворожили, чи дозволити мені зробити переказ синові чи воля богів інакша. Чомусь є впевненість що всі за Діонісієм і далі живуть. Правда, тоді хоч за прителепкуватий блок дали якось бонусів.
А что не так-то? По Дие феи не тут живут. А в SSA индикатор есть и даже с количеством. Конечно, как уже правильно отметили, это количество на момент показа и никто не гарантирует, что через секунду его можно будет купить. Чтобы гарантировало - это уже только индикатором не обойтись.
Дякуємо за ваше питання! Наразі у застосунку Дія немає можливості бачити кількість доступних облігацій, і впроваджувати таку функцію не плануємо. Це пов’язано з тим, що попит на облігації може змінюватися щосекунди, і точна цифра часто втрачає актуальність уже в момент, коли ви її бачите. Але ми уважно збираємо весь клієнтський фідбек й намагаємось зробити користування нашими послугами максимально комфортним, враховуючи реальні можливості й ресурси ✅
Стосовно застосунку Sense SuperApp ситуація інакша, така задача є в роботі у наших фахівців! Ми розуміємо її актуальність й робимо все можливе, аби реалізувати таку можливість 😊 Щодо термінів, то точної дати ще немає, але ви точно побачите покращення, коли це буде реалізовано 💙
moveton написав:А что не так-то? По Дие феи не тут живут. А в SSA индикатор есть и даже с количеством. Конечно, как уже правильно отметили, это количество на момент показа и никто не гарантирует, что через секунду его можно будет купить. Чтобы гарантировало - это уже только индикатором не обойтись.
А можна трохи детальніше, де у SSA подивитись наявний залишок? Розумію, що це буде "на момент", але хоч щось. Тобто я міг би подивитись у SSA, а потім ініціювати у Дії. Наперед дякую за підказку.
Искатель написав:А можна трохи детальніше, де у SSA подивитись наявний залишок? Розумію, що це буде "на момент", але хоч щось. Тобто я міг би подивитись у SSA, а потім ініціювати у Дії. Наперед дякую за підказку.
Так сказали же уже:
Navegantes написав:Ти вводиш кількість, а тобі пише "доступно ... шт", і поки ти змінюєш кількість - вуаля, вже немає)
Но должны быть деньги на это количество. Раньше было можно и с копейкой на счету посмотреть (вводишь очень большое количество и SSA уменьшает до доступного), но это похоже недавно исправили. Так что вышеупомянутое покращення уже сделали, только в обратную сторону.
Ещё есть момент, что плюсик справа от количества на больших величинах деактивируется. Можно подбором узнать на каком числе это происходит. Похоже, что это и есть максимум доступного потому, что по разным ISIN оно разное. Не так удобно, как раньше, но хоть что-то, если не врёт.