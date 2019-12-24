RSS
  #

Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 15:09

  Damay написав:У мене таке питання. Я помітив, що в історії за останні дні на двох картках White пакету є запис "Операція верифікації картки" 0,00 гривен. Я нікуди ix не додавав. Вони цифрові перевипущенi мною нещодавно через додаток. Я повинен хвилюватися про шахраiв чи хтось також має такі сповіщення, і чи це нормально? Чи немає способу побачити останні сеанси авторизації? Я цього не знайшов. Дякую.

Ні, хвилюватись про шахраїв чи якісь несанкціоновані операції не варто 👌🏻
Операція "Верифікація картки" проводиться автоматично Visa при заміні існуючого токена на новий. Це частина заходів безпеки, вона здійснюється безпосередньо на стороні МПС, тому приводів для хвилювання немає 😊

З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 13152
З нами з: 18.02.13
Подякував: 184 раз.
Подякували: 1417 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 15:24

  Искатель написав:Кошти на кредитці підійдуть, бо дебетова у мене зазвичай з нульовим залишком? Маю на увазі для перевірки.

Подойдут, но только свои. Здесь же не Приват :P Зато наконец-то и RED стал, как все прочие карты, кредитно-дебетовым и теперь не страшно на него свои заводить.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5860
З нами з: 23.03.18
Подякував: 68 раз.
Подякували: 716 раз.
 
Профіль
 
1
6
