Sense Bank
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 сер, 2025 15:09
Damay написав:
У мене таке питання. Я помітив, що в історії за останні дні на двох картках White пакету є запис "Операція верифікації картки" 0,00 гривен. Я нікуди ix не додавав. Вони цифрові перевипущенi мною нещодавно через додаток. Я повинен хвилюватися про шахраiв чи хтось також має такі сповіщення, і чи це нормально? Чи немає способу побачити останні сеанси авторизації? Я цього не знайшов. Дякую.
Ні, хвилюватись про шахраїв чи якісь несанкціоновані операції не варто 👌🏻
Операція "Верифікація картки" проводиться автоматично Visa при заміні існуючого токена на новий. Це частина заходів безпеки, вона здійснюється безпосередньо на стороні МПС, тому приводів для хвилювання немає 😊
З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
2
2
2
Додано: Чет 21 сер, 2025 15:24
Искатель написав:
Кошти на кредитці підійдуть, бо дебетова у мене зазвичай з нульовим залишком? Маю на увазі для перевірки.
Подойдут, но только свои. Здесь же не Приват
Зато наконец-то и RED стал, как все прочие карты, кредитно-дебетовым и теперь не страшно на него свои заводить.
moveton
1
6
Додано: Чет 21 сер, 2025 16:40
Дякую за вiдповiдь. Я помiтив що в настройках картки активовано "Pay to Click" пристрiй. Не знаю що це таке я його видалив просто. Напевно система сама активує для зручностi але я не замовляв дану опцiю и вона менi тiльки збентежила.
Damay
