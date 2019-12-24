RSS
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 21:24

  Sense Bank написав:
  Navegantes написав:
  Sense Bank написав:А ось з дебетових карток ви, як раз, і можете відправляти миттєві перекази за реквізитами)

Валерія 🫧


Ні-хє-ра, Валерія. З 5 платежів пройшов один (на смішну суму трохи більше 100 грн), а решта "реверсал" з пропозицією звичайного платежу. Заради справедливості треба додати, що при звичайному платежі зарахування відбуваються доволі швидко. Але питання саме "миттєвих" платежів залишається невирішеним.

Були такі випадки)

Можливий варіант, що банк отримувач не підтримує миттєві платежі, або ж щось не так з переказом з боку фінансового моніторингу

Щоб точно перевірити причину потрібно дивитись саме по вашій картці, та за вашими даними - тому, якщо питання актуальне, лагідно запрошую вас до нашого чату-підтримки :))

Валерія 🫧


До чого ж ці банки передбачувані!
Я був в чаті підтримки, отримав лагідні відписки про банк-отримувач або ж "ваш платіж має відповідати наступним вимогам",. Всі ці вимоги виконані і факт полягає в тому, що з інших банків миттєвий переказ на мій рахунок йде прекрасно.
Navegantes
 
Повідомлень: 418
З нами з: 22.02.23
Подякував: 11 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 20:37

  Sense Bank написав:(...) лагідно запрошую вас до нашого чату-підтримки :))

Валерія 🫧

... который "временно не работает", ага :?:
Driver
Аватар користувача
 
Повідомлень: 450
З нами з: 13.06.16
Подякував: 75 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 02:27

  Driver написав:
  Sense Bank написав:(...) лагідно запрошую вас до нашого чату-підтримки :))

Валерія 🫧

... который "временно не работает", ага :?:


Вчора спілкувався. На айосі. На андроїді все ще не працює.
alibob
 
Повідомлень: 694
З нами з: 31.01.18
Подякував: 169 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 09:47

Sense Bank

підкажіть будь ласка чи є новини банку щодо продовження АТБ акції?

https://sensebank.ua/upload/cashu/Pravy ... 072025.htm

(сьогодні останній день по поточній редакції... :? )
greenozon
 
Повідомлень: 16747
З нами з: 01.06.14
Подякував: 583 раз.
Подякували: 1758 раз.
 
Профіль
 
1
3
1
7
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 01:07

  Ой+ написав:
Finance.ua запустив акцію для водіїв: заповнюєш форму — отримуєш 1000 грн знижки на автоцивілку! https://news.finance.ua/ua/finance-ua-z ... vtocyvilku

Але зараз потрібно купляти нову і побачив, що на інших платформах знаходжу на тисячу дешевше, так що ніякі бонуси і знижки з hotline не перекривають по сумі.


Они редиски режут до тех же 17%. Но все равно, спасибо.
Я смотрела на Парасоле, Полисе, с точностью до 100 грн выходило как на hotline или почти грн-в-грн. На hotline лежали еще старые бонусы, так что, я их запользовала по ходу дела.
Arien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1231
З нами з: 09.09.14
Подякував: 168 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 01:14

Re: Sense Bank

Из приятного:

-50% на Укрпочту

+50 грн на бонусный счет АНЦ от 800 грн (неясно, одноразово или сколько будет покупок)

Кстати, у А-банка 5% кешбека в АТБ вне зависимости от суммы.
Arien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1231
З нами з: 09.09.14
Подякував: 168 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 02:22

  Arien написав:Из приятного:

-50% на Укрпочту

+50 грн на бонусный счет АНЦ от 800 грн (неясно, одноразово или сколько будет покупок)

Кстати, у А-банка 5% кешбека в АТБ вне зависимости от суммы.


"у А-банка 5% кешбека в АТБ" не для всіх, в мене 0,5%.
І 50% Укрпошти теж, краще 100 по промокоду від КС, правда тільки до 10 вересня.
alibob
 
Повідомлень: 694
З нами з: 31.01.18
Подякував: 169 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 1475147614771478
