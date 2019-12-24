Акція продовжилась на рік, кешбек здувся з 10 % до 5% і максимум не 200 горіхів, а 100.
Причому нові умови застосовуються і для тих, хто отримав акційну пропозицію ще за старих умов
Коротше, хто не встиг, той не встиг
Додано: Вів 02 вер, 2025 14:07
