RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1477147814791480

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 14:07

Вирушайте у “Подорож Україною” у Sense SuperApp

Акція продовжилась на рік, кешбек здувся з 10 % до 5% і максимум не 200 горіхів, а 100.
Причому нові умови застосовуються і для тих, хто отримав акційну пропозицію ще за старих умов :shock:
Коротше, хто не встиг, той не встиг :mrgreen:
Kalgan
 
Повідомлень: 1142
З нами з: 02.01.19
Подякував: 47 раз.
Подякували: 128 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 16:53

  Kalgan написав:Акція продовжилась на рік, кешбек здувся з 10 % до 5% і максимум не 200 горіхів, а 100.
Причому нові умови застосовуються і для тих, хто отримав акційну пропозицію ще за старих умов :shock:
Коротше, хто не встиг, той не встиг :mrgreen:

Теж сьогодні був неприємно здивований цим фактом. Банк повів себе не дуже солідно та непорядно коли суттєво погіршив умови акційної пропозиції для тих, хто вже заробив 10% КБ. Тим більше, без попередження. Можливо, представники підтримки мають бажання це відкоментувати або пояснити?
genalutsk
 
Повідомлень: 26
З нами з: 06.05.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 17:03

  genalutsk написав:
  Kalgan написав:Акція продовжилась на рік, кешбек здувся з 10 % до 5% і максимум не 200 горіхів, а 100.
Причому нові умови застосовуються і для тих, хто отримав акційну пропозицію ще за старих умов :shock:
Коротше, хто не встиг, той не встиг :mrgreen:

Теж сьогодні був неприємно здивований цим фактом. Банк повів себе не дуже солідно та непорядно коли суттєво погіршив умови акційної пропозиції для тих, хто вже заробив 10% КБ. Тим більше, без попередження. Можливо, представники підтримки мають бажання це відкоментувати або пояснити?

Зауважу, що відповідно до пункт 9.3. правил акції: "Подорожуй Україною: 10% кешбеку за Sense дослідження" — організатор залишає за собою право достроково припинити (скасувати), зупиняти проведення Акції та змінювати дані Правила.
У цій ситуації банк правомірно скористався цим правом й змінив умови акції, на жаль, дещо в гірший бік 😔
Щодо інформування, то в застосунку Sense SuperApp по цій акції інформація була оновлена, а також вийшла новина на нашому сайті, ознайомитись із нею можна за посиланням https://sensebank.ua/news/zmina-umov-ke ... z-ukrainou

З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 13163
З нами з: 18.02.13
Подякував: 185 раз.
Подякували: 1421 раз.
 
Профіль
 
2
2
2
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 17:04

Re: Sense Bank

  genalutsk написав:Можливо, представники підтримки мають бажання це відкоментувати або пояснити?
Та хай нададуть офіційний Лист з вибачаннями від Предправлєєєнія :mrgreen: :mrgreen:
Таку чудову гру спаплюжити своїм когутством
Нарід ночами не спав, перечікуючи таймпаси :lol: :lol:

Вбачається, шо хай просто донарахують по 100 горіхів всім, хто вже побачив свої 10%.
Ну а залишок під 5% ми і якось самі настукаємо :idea:
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6662
З нами з: 05.05.21
Подякував: 510 раз.
Подякували: 1321 раз.
 
Профіль
 
4
1
1
11
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 17:40

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:зупиняти проведення Акції та змінювати дані Правила
Ну ми таких м̶у̶д̶ ̶к̶о̶з̶ правИлок, які бігали в козаків-розбійників не по стрілочкам, що самі намалювали ще в першому класі лупили в кущах дошками від овочевих ящиків :shock: :shock:

ПС. Це не погроза. Це передавання досвіду.. і любові до клієнта!!
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6662
З нами з: 05.05.21
Подякував: 510 раз.
Подякували: 1321 раз.
 
Профіль
 
4
1
1
11
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 19:55

  Hotab написав:
  Arien написав:Категории который месяц уже никакущие! ни продуктов, ни аптек - ерунда одна.

Саме так.
Буду згортати з ними співробітництво.
Ліміти нікудишні. Для преміальності є інший банк.
В цій мушлі мʼяса більше нема
Хоча я в окремі місяці тільки на касі катаю її на 50-60 тис грн

А мені персменша запропонувала ще відкрити картку і збільшити кл на 150к. Та ще і каже купите ОВДП за кл. От так і зробив і думаю в чому підстава?
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7078
З нами з: 19.04.12
Подякував: 109 раз.
Подякували: 1119 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 20:20

Re: Sense Bank

  Ой+ написав:...думаю в чому підстава?
В тому, що погашення буде не на Алку, тобто потім буде прихід сторонніх грошей на Алку.
А при достроковому продажу Алюсік теж заробить копійчину.
Ну а менагеру буде + в КіПіАй за юзан'є КЛ :wink:
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6662
З нами з: 05.05.21
Подякував: 510 раз.
Подякували: 1321 раз.
 
Профіль
 
4
1
1
11
  #<1 ... 1477147814791480
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит, Ferlakur, Google Adsense [Bot], moveton, ramzes4, tarasum і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
О.Bank 1 ... 125, 126, 127
Фантом » Вів 24 гру, 2019 15:30
1260 311280
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 сер, 2025 23:45
посетитель
Universal Bank 1, 2
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 11:52
16 26196
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 тра, 2025 14:27
yverstiuk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.