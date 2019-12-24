Ой+
Мені персмен втулила АТБ на 200к ліміту. Поюзав і закрив . Треба було облігації купити? Я якось не вникну ніяк як воно працює (не займався вивченням) , який там профіт купити облігації на кредитні.
Додано: Сер 03 вер, 2025 07:43
Ой+
