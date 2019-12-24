Ой+
Додано: Сер 03 вер, 2025 07:43
Додано: Сер 03 вер, 2025 10:23
Re: Sense Bank
Тепер самі банкіри тягнуть в облігації, але справа в тому, що одними КЛ тяжко обійтись, враховуючи тривалість грейсу. Але якщо купив наперед, з погашеннями через певні періоди, то можна, наприклад, зараз купити реально лютневий "Токмак", якщо маєш "Керч" чи свої на депо, то і погасиш. Раніше якось краще стикувалось і можна було прикинути так графік, щоб максимально скористатись КЛ, а зараз у жовтні і далі кредитні навряд чи задію.
Додано: Сер 03 вер, 2025 12:29
Re: Sense Bank
Доброго дня. Скажіть, розстрочки протягом 3 місяців по 0,01 % все ще актуальні, чи ця дія вже закінчилася?
Додано: Сер 03 вер, 2025 12:40
До 30.09
Додано: Чет 04 вер, 2025 20:13
Доброго вечора. Може офпред пояснить. Подали документи на збільшення ліміту на перекази до 500к, дали 450к чомусь, але то таке. Прийшла смс, що ліміт діє з сьогоднішнього дня всього до 01.10.25, тобто менше місяця. Чому так, ми повинні кожного місяця йти до банку на поклон чи як?
Додано: Чет 04 вер, 2025 20:33
Добрий вечір!
Ліміт збільшується на певний період, що залежить від наданих вами документів, а також виду ваших доходів.
Після повторної подачі документів банк може змінити ліміт на більший період, але це залежить знову ж таки від виду доходів, а також графіку їх отримання👌🏻
Після 01.10.25 розмір ліміту повернеться до стандартного значення, тому якщо ви бажаєте знову збільшити його, то потрібно буде звернутись до банку повторно.
З повагою, Володимир 💎
Додано: Чет 04 вер, 2025 20:38
При повышении лимита сам же запрашиваешь тебе до конца месяца и тогда следующий начнётся уже с умолчательным или чтобы год каждый месяц был повышенный. В первом случае могут дать значительно больше. Я и так и так делал.
Додано: П'ят 05 вер, 2025 08:56
Сьогодні Sense Bank списав 50 грн за користування пакетом White.
Залишок коштів на рахунках (Мої кошти) - більше 260 000 грн.
І як це розуміти?
Я купляв валютні ОВДП ( долари, євро) з рахунків Сенсу у додатку Сенсу. Вважав, що вони рахуватимуться у необхідний ліміт (до речі, нагадайте, скільки треба по White - 50000 грн, так?)
А виходить, що ОВДП не рахуються, хоч лежать на обліку у Сенс! Я вже мовчу про гривневі ОВДП, які куплялись через Дію.
То скажіть прямо, що ви намахуєте клієнтів на рівному місці, пропонуючи придбавати ОВДП і не рахуючи їх.
Дрібні кишенькові злодюжки.
Додано: П'ят 05 вер, 2025 09:02
Кошти від ОВДП надходять на рахунки Мінфіну і він ними користується. СЕНС лише обліковує операції. На відміну від депозиту, коли кошти дійсно є на рахунках банку і він ними користується.
Цеж ази користування ОВДП, які ви в першому класі не вивчили, а тепер обвинувачуєте банк, який у випадку ОВДП є лише фінансовим брокером і ніким чином не користується вашими коштами.
