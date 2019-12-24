RSS
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 09:28

Re: Sense Bank

  Искатель написав:Я вже мовчу про гривневі ОВДП, які куплялись через Дію.

А вот тут хотелось бы как раз поподробнее. Если в Дие покупать с White, то это засчитывается, как покупка и если покупать всего-то 3 гривневые бумаги (а валютных и одной хватит) в месяц, то пакет должен быть бесплатным. Если не был, то брать поддержку за ухо.

Вот почему было ждать, пока снимут комис, а не промониторить в SSA выполнение условий бесплатности - это уже я молчу. Быть спонсором банка - это дело благородное и похвальное.

  edgar_po написав:Кошти від ОВДП надходять на рахунки Мінфіну і він ними користується. СЕНС лише обліковує операції. На відміну від депозиту, коли кошти дійсно є на рахунках банку і він ними користується.

Цеж ази користування ОВДП, які ви в першому класі не вивчили, а тепер обвинувачуєте банк, який у випадку ОВДП є лише фінансовим брокером і ніким чином не користується вашими коштами.

Всё же азы несколько другие. Минфину поступают деньги только, когда кто-то покупает бумаги на его аукционе. Дальше у него от этих бумаг одни убытки. Покупка/продажа в SSA - это уже операции на вторичке, которые к Минфину не имеет никакого отношения. Средства, вложенные в бумаги, действительно не входят в счётчик для White, но потому, что они попадают на счета инвестиционной компании "Торговец" (securities@sensebank.com.ua), которая является отдельной организацией от Сенсбанка, хоть и аффилированной. Поэтому счетами физика-владельца бумаг они не считаются. Просто отдельный от банка бизнес.

"СЕНС лише обліковує операції" - это ни о чём. Правильно сказать, что есть третья организация - "ДУ Сенс" (custody@sensebank.com.ua), которая занимается учётом бумаг (они на этот учёт могут поступить от компании "Торговец", а могут и из других источников) и координацией передачи денег от Минфина владельцу бумаг при выплатах от Минфина (Минфин платит в ДУ, а он дальше переводит на счёт владельца. И этот счёт часто даже не в СенсБанке).

А Сенсбанк - он таки банк: заводит счета организациям и физикам, переводит между ними деньги, принимает на депо, выдаёт кредиты и т.п. обычный банковский функционал. В том числе и сам покупает ОВГЗ у Минфина и не только, как банк, чтобы, например, они засчитывались в обеспечение резервов и ещё и доход приносили.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5894
З нами з: 23.03.18
Подякував: 70 раз.
Подякували: 724 раз.
 
Профіль
 
1
6
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 11:21

  moveton написав:Вот почему было ждать, пока снимут комис, а не промониторить в SSA выполнение условий бесплатности - это уже я молчу. Быть спонсором банка - это дело благородное и похвальное.

Ну, справедливості заради, до останнього часу лежали долари на депозиті у наддостатній кількості) І лише у серпні промайнула думка: "Нащо дарма лежать, нехай попрацюють" - і купив через ССА кілька доларових паперів. За що й поплатився ))
Не шкода для "улюбленого" банку 50 грн, он перед Новим роком за неактивність 3$ з картки стягли... Сенс любить дріб'язок по кишенях тирити, не можна розслаблятися.
А я реально не відслідкував умови безкоштовності пакета.Вважай - помахав гаманцем перед "спеціалістом", спокусив ))

Ну, нічого, сьогодні закину трохи баксів на депозит - нехай радіють.
Искатель
 
Повідомлень: 6426
З нами з: 22.02.16
Подякував: 1073 раз.
Подякували: 4873 раз.
 
Профіль
 
6
13
2
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 11:38

  Искатель написав:
  moveton написав:Вот почему было ждать, пока снимут комис, а не промониторить в SSA выполнение условий бесплатности - это уже я молчу. Быть спонсором банка - это дело благородное и похвальное.

Ну, справедливості заради, до останнього часу лежали долари на депозиті у наддостатній кількості) І лише у серпні промайнула думка: "Нащо дарма лежать, нехай попрацюють" - і купив через ССА кілька доларових паперів. За що й поплатився ))
Не шкода для "улюбленого" банку 50 грн, он перед Новим роком за неактивність 3$ з картки стягли...


Это на форуме домохояек можно писать "не жалко 50 гривен". А тут дело принципа и даже проф.пригодности. "Это какой-то позор".(с) :mrgreen:
jabba
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4934
З нами з: 18.12.08
Подякував: 368 раз.
Подякували: 374 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 11:54

Искатель
Так, по White треба 50000 грн. середньоденний коштів на рахунках, зараз в додатку в умовах обслуговування карти вже є уточнюючий напис - середньоденний залишок власних коштів на рахунках клієнта у банку... (без урахування рахунків у цінних паперах).
Oberon
 
Повідомлень: 353
З нами з: 15.09.20
Подякував: 146 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
 
