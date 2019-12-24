RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1479148014811482

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 09:28

Re: Sense Bank

  Искатель написав:Я вже мовчу про гривневі ОВДП, які куплялись через Дію.

А вот тут хотелось бы как раз поподробнее. Если в Дие покупать с White, то это засчитывается, как покупка и если покупать всего-то 3 гривневые бумаги (а валютных и одной хватит) в месяц, то пакет должен быть бесплатным. Если не был, то брать поддержку за ухо.

Вот почему было ждать, пока снимут комис, а не промониторить в SSA выполнение условий бесплатности - это уже я молчу. Быть спонсором банка - это дело благородное и похвальное.

  edgar_po написав:Кошти від ОВДП надходять на рахунки Мінфіну і він ними користується. СЕНС лише обліковує операції. На відміну від депозиту, коли кошти дійсно є на рахунках банку і він ними користується.

Цеж ази користування ОВДП, які ви в першому класі не вивчили, а тепер обвинувачуєте банк, який у випадку ОВДП є лише фінансовим брокером і ніким чином не користується вашими коштами.

Всё же азы несколько другие. Минфину поступают деньги только, когда кто-то покупает бумаги на его аукционе. Дальше у него от этих бумаг одни убытки. Покупка/продажа в SSA - это уже операции на вторичке, которые к Минфину не имеет никакого отношения. Средства, вложенные в бумаги, действительно не входят в счётчик для White, но потому, что они попадают на счета инвестиционной компании "Торговец" (securities@sensebank.com.ua), которая является отдельной организацией от Сенсбанка, хоть и аффилированной. Поэтому счетами физика-владельца бумаг они не считаются. Просто отдельный от банка бизнес.

"СЕНС лише обліковує операції" - это ни о чём. Правильно сказать, что есть третья организация - "ДУ Сенс" (custody@sensebank.com.ua), которая занимается учётом бумаг (они на этот учёт могут поступить от компании "Торговец", а могут и из других источников) и координацией передачи денег от Минфина владельцу бумаг при выплатах от Минфина (Минфин платит в ДУ, а он дальше переводит на счёт владельца. И этот счёт часто даже не в СенсБанке).

А Сенсбанк - он таки банк: заводит счета организациям и физикам, переводит между ними деньги, принимает на депо, выдаёт кредиты и т.п. обычный банковский функционал. В том числе и сам покупает ОВГЗ у Минфина и не только, как банк, чтобы, например, они засчитывались в обеспечение резервов и ещё и доход приносили.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5895
З нами з: 23.03.18
Подякував: 70 раз.
Подякували: 724 раз.
 
Профіль
 
1
6
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 11:21

  moveton написав:Вот почему было ждать, пока снимут комис, а не промониторить в SSA выполнение условий бесплатности - это уже я молчу. Быть спонсором банка - это дело благородное и похвальное.

Ну, справедливості заради, до останнього часу лежали долари на депозиті у наддостатній кількості) І лише у серпні промайнула думка: "Нащо дарма лежать, нехай попрацюють" - і купив через ССА кілька доларових паперів. За що й поплатився ))
Не шкода для "улюбленого" банку 50 грн, он перед Новим роком за неактивність 3$ з картки стягли... Сенс любить дріб'язок по кишенях тирити, не можна розслаблятися.
А я реально не відслідкував умови безкоштовності пакета.Вважай - помахав гаманцем перед "спеціалістом", спокусив ))

Ну, нічого, сьогодні закину трохи баксів на депозит - нехай радіють.
Искатель
 
Повідомлень: 6426
З нами з: 22.02.16
Подякував: 1073 раз.
Подякували: 4873 раз.
 
Профіль
 
6
13
2
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 11:38

  Искатель написав:
  moveton написав:Вот почему было ждать, пока снимут комис, а не промониторить в SSA выполнение условий бесплатности - это уже я молчу. Быть спонсором банка - это дело благородное и похвальное.

Ну, справедливості заради, до останнього часу лежали долари на депозиті у наддостатній кількості) І лише у серпні промайнула думка: "Нащо дарма лежать, нехай попрацюють" - і купив через ССА кілька доларових паперів. За що й поплатився ))
Не шкода для "улюбленого" банку 50 грн, он перед Новим роком за неактивність 3$ з картки стягли...


Это на форуме домохояек можно писать "не жалко 50 гривен". А тут дело принципа и даже проф.пригодности. "Это какой-то позор".(с) :mrgreen:
jabba
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4937
З нами з: 18.12.08
Подякував: 368 раз.
Подякували: 374 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 11:54

Искатель
Так, по White треба 50000 грн. середньоденний коштів на рахунках, зараз в додатку в умовах обслуговування карти вже є уточнюючий напис - середньоденний залишок власних коштів на рахунках клієнта у банку... (без урахування рахунків у цінних паперах).
Oberon
 
Повідомлень: 353
З нами з: 15.09.20
Подякував: 146 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 14:53

  Oberon написав:Искатель
Так, по White треба 50000 грн. середньоденний коштів на рахунках, зараз в додатку в умовах обслуговування карти вже є уточнюючий напис - середньоденний залишок власних коштів на рахунках клієнта у банку... (без урахування рахунків у цінних паперах).

А пополнить телефон 10 раз по 5 гривен 1 числа религия не позволяет?
jabba
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4937
З нами з: 18.12.08
Подякував: 368 раз.
Подякували: 374 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 15:45

Re: Sense Bank

10 раз по 10 грн. телефон ніби треба поповняти. Принаймні я так робив, коли White тримав для валютних каруселей
ternofond
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26
З нами з: 25.08.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 15:48

moveton

навіщо так багато писати, щоб що? щоб показати свою обізнаність та розжувати (те що повинен знати умовний першокласник) або щоб сказати що кошти від ОВДП не зараховуються як кошти на рахунках. Бо банк або його сателіт перепродує папери, за які вже заплатив Мінфіну.
edgar_po
 
Повідомлень: 559
З нами з: 09.04.16
Подякував: 46 раз.
Подякували: 157 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 15:59

  edgar_po написав:навіщо так багато писати, щоб що? щоб показати свою обізнаність та розжувати (те що повинен знати умовний першокласник) або щоб сказати що кошти від ОВДП не зараховуються як кошти на рахунках.

Да я вот тоже не знаю зачем исправлять, когда неправду пишут. Хобби такое. Было настроение объяснить наколовшемуся поподробнее.

  edgar_po написав:Бо банк або його сателіт перепродує папери, за які вже заплатив Мінфіну.

Тут, раз просят, поправлю кратко: тоже неправда.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5895
З нами з: 23.03.18
Подякував: 70 раз.
Подякували: 724 раз.
 
Профіль
 
1
6
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 17:02

  moveton написав:
  edgar_po написав:Бо банк або його сателіт перепродує папери, за які вже заплатив Мінфіну.

Тут, раз просят, поправлю кратко: тоже неправда.
Уточню. Это заблуждение или неточность, а не враньё :wink:
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6667
З нами з: 05.05.21
Подякував: 511 раз.
Подякували: 1321 раз.
 
Профіль
 
4
1
1
11
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 17:05

і звідки ця москальня лізе не пойму...

йдіть вже на свій РБК і там разгафівайТЄ
greenozon
 
Повідомлень: 16763
З нами з: 01.06.14
Подякував: 585 раз.
Подякували: 1760 раз.
 
Профіль
 
1
3
1
7
  #<1 ... 1479148014811482
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: riwalir, vasyatko і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
О.Bank 1 ... 125, 126, 127
Фантом » Вів 24 гру, 2019 15:30
1260 311630
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 сер, 2025 23:45
посетитель
Universal Bank 1, 2
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 11:52
16 26242
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 тра, 2025 14:27
yverstiuk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (14820)
05.09.2025 17:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.