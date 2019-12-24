RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1480148114821483

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 17:21

  greenozon написав:і звідки ця москальня лізе не пойму...

йдіть вже на свій РБК і там разгафівайТЄ

moveton українець. Просто дуже специфічний. Скучаючий по союзу, принципово росіянською. Підтримує повну відмову від сплати податків у бюджет воюючої держави.
Ну тут всякі є, є і такі.
Hotab
 
Повідомлень: 16143
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2481 раз.
 
Профіль
 
4
4
2
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 14:19

  jabba написав:
  Oberon написав:Искатель
Так, по White треба 50000 грн. середньоденний коштів на рахунках, зараз в додатку в умовах обслуговування карти вже є уточнюючий напис - середньоденний залишок власних коштів на рахунках клієнта у банку... (без урахування рахунків у цінних паперах).

А пополнить телефон 10 раз по 5 гривен 1 числа религия не позволяет?

Щодо "позору" - згоден.
Щодо поповнення телефону... у мене "Рік без абонплат", я спеціально його вмикаю, щоб рік не думати про поповнення.
Мені простіше закинути пару тисяч зелених...
Искатель
 
Повідомлень: 6428
З нами з: 22.02.16
Подякував: 1073 раз.
Подякували: 4873 раз.
 
Профіль
 
6
13
2
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 14:22

  Sense Bank написав:Після 01.10.25 розмір ліміту повернеться до стандартного значення,

Володимир 💎
а якому тимчасовому генію прийшло в голову що ліміт, наприклад, витрат по моїй картці, який я власноруч!!встановлю, - діє максимум по останній день поточного місяця!
Шо за маячня? Чому не безстроково можу встановити, наприклад, нуль гривень на зняття готівки, як в нормальних інших банках ?
flysoulfly
 
Повідомлень: 5981
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1900 раз.
Подякували: 330 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 14:22

Добре, тоді скористаюсь допомогою залу - і спитаю ще одне.
Чи правильно я розумію наступне?

У мене 7-го числа - РД. Я зазвичай виводжу карту "в нуль" (з урахуванням десятків розстрочок, звісно).
Я ж можу 7-го числа (завтра - неділя) платити не на терміналі Сенсу(!), не хвилюючись, що воно покаже залишок на вечір? Не хочеться банку ще сотку подарувати, а завтра потрібна картка АТБ Сенсу.
Искатель
 
Повідомлень: 6428
З нами з: 22.02.16
Подякував: 1073 раз.
Подякували: 4873 раз.
 
Профіль
 
6
13
2
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 15:00

  flysoulfly написав:
  Sense Bank написав:Після 01.10.25 розмір ліміту повернеться до стандартного значення,

Володимир 💎
а якому тимчасовому генію прийшло в голову що ліміт, наприклад, витрат по моїй картці, який я власноруч!!встановлю, - діє максимум по останній день поточного місяця!
Шо за маячня? Чому не безстроково можу встановити, наприклад, нуль гривень на зняття готівки, як в нормальних інших банках ?

Розмова йде про ліміти меморандуму, не плутати з картковими лімітами, їх ви можете самостійно встановити на постійну основу, або ж на певний термін у нашому застосунку 🙌🏻

Ваш банківський лицар, Кирило 🛡️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 13165
З нами з: 18.02.13
Подякував: 185 раз.
Подякували: 1421 раз.
 
Профіль
 
2
2
2
  #<1 ... 1480148114821483
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
О.Bank 1 ... 125, 126, 127
Фантом » Вів 24 гру, 2019 15:30
1260 311747
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 сер, 2025 23:45
посетитель
Universal Bank 1, 2
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 11:52
16 26272
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 тра, 2025 14:27
yverstiuk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (14825)
06.09.2025 15:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.