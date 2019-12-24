moveton українець. Просто дуже специфічний. Скучаючий по союзу, принципово росіянською. Підтримує повну відмову від сплати податків у бюджет воюючої держави.
Ну тут всякі є, є і такі.
Додано: П'ят 05 вер, 2025 17:21
Додано: Суб 06 вер, 2025 14:19
Щодо "позору" - згоден.
Щодо поповнення телефону... у мене "Рік без абонплат", я спеціально його вмикаю, щоб рік не думати про поповнення.
Мені простіше закинути пару тисяч зелених...
Додано: Суб 06 вер, 2025 14:22
а якому тимчасовому генію прийшло в голову що ліміт, наприклад, витрат по моїй картці, який я власноруч!!встановлю, - діє максимум по останній день поточного місяця!
Шо за маячня? Чому не безстроково можу встановити, наприклад, нуль гривень на зняття готівки, як в нормальних інших банках ?
Додано: Суб 06 вер, 2025 14:22
Добре, тоді скористаюсь допомогою залу - і спитаю ще одне.
Чи правильно я розумію наступне?
У мене 7-го числа - РД. Я зазвичай виводжу карту "в нуль" (з урахуванням десятків розстрочок, звісно).
Я ж можу 7-го числа (завтра - неділя) платити не на терміналі Сенсу(!), не хвилюючись, що воно покаже залишок на вечір? Не хочеться банку ще сотку подарувати, а завтра потрібна картка АТБ Сенсу.
Додано: Суб 06 вер, 2025 15:00
Розмова йде про ліміти меморандуму, не плутати з картковими лімітами, їх ви можете самостійно встановити на постійну основу, або ж на певний термін у нашому застосунку 🙌🏻
Ваш банківський лицар, Кирило 🛡️
