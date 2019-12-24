|
Sense Bank
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 07 вер, 2025 14:34
jabba написав: Искатель написав: moveton написав:
Вот почему было ждать, пока снимут комис, а не промониторить в SSA выполнение условий бесплатности - это уже я молчу. Быть спонсором банка - это дело благородное и похвальное.
Ну, справедливості заради, до останнього часу лежали долари на депозиті у наддостатній кількості) І лише у серпні промайнула думка: "Нащо дарма лежать, нехай попрацюють" - і купив через ССА кілька доларових паперів. За що й поплатився ))
Не шкода для "улюбленого" банку 50 грн, он перед Новим роком за неактивність 3$ з картки стягли...
Это на форуме домохояек можно писать "не жалко 50 гривен". А тут дело принципа и даже проф.пригодности. "Это какой-то позор".(с)
це таки дріб'язковість. так, бажано слідкувати за таким дрібницями - але коли оперуєш сотнями тисяч - то увагу треба приділяти там. а такий досвід запам'ятовується краще
Shaman
- Повідомлень: 9743
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 778 раз.
- Подякували: 1647 раз.
jabba
- Повідомлень: 4941
- З нами з: 18.12.08
- Подякував: 368 раз.
- Подякували: 375 раз.
Додано: Пон 08 вер, 2025 21:41
Я спрашивала раньше за 50 грн бонусных при покупках в АНЦ от 800 грн (покупки на сайте)
Сама отвечу, от чародеев сениных не дождешься: многоразово, можно эксплуатировать.
Мужу как раз после ранения очень пригодилось...
Arien
- Повідомлень: 1235
- З нами з: 09.09.14
- Подякував: 168 раз.
- Подякували: 78 раз.
Додано: Вів 09 вер, 2025 11:38
зазвичай, люди які оперують великими сумами уважні - бо інакше б не дійшли до великих сум. але тоді грає інше правило - ВСЕ контролювати важко, інколи не раціонально. тому зосереджуєшся на важливих, великих питаннях, й дрібні відпускаєш. якщо часу багато, то так, можна слідкувати за всім
Shaman
- Повідомлень: 9743
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 778 раз.
- Подякували: 1647 раз.
Додано: Сер 10 вер, 2025 14:29
Arien написав:
Я спрашивала раньше за 50 грн бонусных при покупках в АНЦ от 800 грн (покупки на сайте)
Сама отвечу, от чародеев сениных не дождешься: многоразово, можно эксплуатировать.
Хочу уточнить: АНЦ акцию допиливают напильником, то есть, поддержка говорит, что она многоразовая, но срабатывает автоматически на первый заказ (когда забираешь заказ из аптеки - тогда они падают на Like). А на остальные - надо звонить и оставлять заявки, доначисляют вручную.
Напомню, бонусы у них можно использовать на всю сумму заказа [-] 1 грн.
Любые виды бонусов в сутки начисляются только на первые 4 заказа.
Arien
- Повідомлень: 1235
- З нами з: 09.09.14
- Подякував: 168 раз.
- Подякували: 78 раз.
