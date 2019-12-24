RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 14:34

  jabba написав:
  Искатель написав:
  moveton написав:Вот почему было ждать, пока снимут комис, а не промониторить в SSA выполнение условий бесплатности - это уже я молчу. Быть спонсором банка - это дело благородное и похвальное.

Ну, справедливості заради, до останнього часу лежали долари на депозиті у наддостатній кількості) І лише у серпні промайнула думка: "Нащо дарма лежать, нехай попрацюють" - і купив через ССА кілька доларових паперів. За що й поплатився ))
Не шкода для "улюбленого" банку 50 грн, он перед Новим роком за неактивність 3$ з картки стягли...

Это на форуме домохояек можно писать "не жалко 50 гривен". А тут дело принципа и даже проф.пригодности. "Это какой-то позор".(с) :mrgreen:

це таки дріб'язковість. так, бажано слідкувати за таким дрібницями - але коли оперуєш сотнями тисяч - то увагу треба приділяти там. а такий досвід запам'ятовується краще 8)
Shaman
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 14:16

  Shaman написав:це таки дріб'язковість. так, бажано слідкувати за таким дрібницями - але коли оперуєш сотнями тисяч - то увагу треба приділяти там. а такий досвід запам'ятовується краще 8)

Чем крупнее суммами оперирует разгильдяй тем крупнее попадосы возможны. И почему "возможны"? Вернее сказать - они будут неизбежны. :mrgreen:
jabba
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 21:41

Re: Sense Bank

Я спрашивала раньше за 50 грн бонусных при покупках в АНЦ от 800 грн (покупки на сайте)
Сама отвечу, от чародеев сениных не дождешься: многоразово, можно эксплуатировать.
Мужу как раз после ранения очень пригодилось...
Arien
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 11:38

  jabba написав:
  Shaman написав:це таки дріб'язковість. так, бажано слідкувати за таким дрібницями - але коли оперуєш сотнями тисяч - то увагу треба приділяти там. а такий досвід запам'ятовується краще 8)

Чем крупнее суммами оперирует разгильдяй тем крупнее попадосы возможны. И почему "возможны"? Вернее сказать - они будут неизбежны. :mrgreen:

зазвичай, люди які оперують великими сумами уважні - бо інакше б не дійшли до великих сум. але тоді грає інше правило - ВСЕ контролювати важко, інколи не раціонально. тому зосереджуєшся на важливих, великих питаннях, й дрібні відпускаєш. якщо часу багато, то так, можна слідкувати за всім 8)
Shaman
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 14:29

  Arien написав:Я спрашивала раньше за 50 грн бонусных при покупках в АНЦ от 800 грн (покупки на сайте)
Сама отвечу, от чародеев сениных не дождешься: многоразово, можно эксплуатировать.

Хочу уточнить: АНЦ акцию допиливают напильником, то есть, поддержка говорит, что она многоразовая, но срабатывает автоматически на первый заказ (когда забираешь заказ из аптеки - тогда они падают на Like). А на остальные - надо звонить и оставлять заявки, доначисляют вручную.

Напомню, бонусы у них можно использовать на всю сумму заказа [-] 1 грн.
Любые виды бонусов в сутки начисляются только на первые 4 заказа.
Arien
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 16:02

А як в цьому супер пупер додатку Сенса виключити моментальні платежі, які при переказі стоять за замовчуванням?
І кошти на ОщАд повертаються реверсал, з приміткою, що ви можете зробити звичайний платіж, а такої опції при заповненні реквізитів немає.
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 17:04

  Oberon написав:А як в цьому супер пупер додатку Сенса виключити моментальні платежі, які при переказі стоять за замовчуванням?
І кошти на ОщАд повертаються реверсал, з приміткою, що ви можете зробити звичайний платіж, а такої опції при заповненні реквізитів немає.

Система за замовчуванням намагатиметься здійснити миттєвий переказ, відключити це неможливо.
У разі, якщо миттєвий платіж не підтримується банком отримувачем, або ж ви здійснюєте з кредитної або кредитно-дебетової картки, по яким він наразі ще недоступний - система запропонує здійснити звичайний переказ. Кнопка для його здійснення буде у шторці з відповідним інформуванням. Детальніше можна переглянути у статті (п.10): https://help.sensebank.com.ua/360004730 ... 0016839440

Ваш банківський лицар, Кирило 🛡️
Sense Bank
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 17:31

  Sense Bank написав:
  kulikrom написав:Прилетіла в ССА реклама дитячої картки. Неочікувано, для смузистів, лінк з додатку смартфону виявився для ВБ (посилання на new.sens..., яке не відкривається в Safari на смартфоні), недаремно ж нас загяняли в мобільні додатки.
Так ото цікаво, ліміт тієї TRY буде загальний в дитини й батьків, чи це будуть окремі 100тис для гри на біржах?

Ліміти будуть окремі, бо це окремі рахунки та окремі клієнти. Проте за дитячою карткою є МСС заборонених операцій, тож навряд чи дитина зможе грати на біржах 😉
Щодо проблеми з лінком - не зовсім зрозумів суті, опишіть детальніше, будь ласка.
P.S.: Що мається на увазі під "ВБ"?

Ваш банківський лицар, Кирило 🛡️
Ще "шедевр" смузістської логіки - у 11-річної дитини при реєстрації у ССА запитує насамперед дату видачі "документу, що посвідчує особу" - при тому, що з батьківської Дії щойно було імпортоване свідоцтво про народження, його дата ССА не влаштовує, і після декількох спроб ввести дату видачі свідоцтва прилітає блок акаунту :evil:

Мабуть, бонусом привчають дітей до того, що без глюків ССА не буває, і спочатку обов'язково треба з бубном потанцювати :evil:

І чат "підтримки" традиційно не працює, суперсервіс :mrgreen:
pharus
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 17:37

  pharus написав:
  Sense Bank написав:
  kulikrom написав:Прилетіла в ССА реклама дитячої картки. Неочікувано, для смузистів, лінк з додатку смартфону виявився для ВБ (посилання на new.sens..., яке не відкривається в Safari на смартфоні), недаремно ж нас загяняли в мобільні додатки.
Так ото цікаво, ліміт тієї TRY буде загальний в дитини й батьків, чи це будуть окремі 100тис для гри на біржах?

Ліміти будуть окремі, бо це окремі рахунки та окремі клієнти. Проте за дитячою карткою є МСС заборонених операцій, тож навряд чи дитина зможе грати на біржах 😉
Щодо проблеми з лінком - не зовсім зрозумів суті, опишіть детальніше, будь ласка.
P.S.: Що мається на увазі під "ВБ"?

Ваш банківський лицар, Кирило 🛡️
Ще "шедевр" смузістської логіки - у 11-річної дитини при реєстрації у ССА запитує насамперед дату видачі "документу, що посвідчує особу" - при тому, що з батьківської Дії щойно було імпортоване свідоцтво про народження, його дата ССА не влаштовує, і після декількох спроб ввести дату видачі свідоцтва прилітає блок акаунту :evil:

Мабуть, бонусом привчають дітей до того, що без глюків ССА не буває, і спочатку обов'язково треба з бубном потанцювати :evil:

І чат "підтримки" традиційно не працює, суперсервіс :mrgreen:

Йой, щось пішло не так...
Зараз відпишусь вам в особисті, аби все перевірити 😔

З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
