Если всё оговоривать, то от АМКУ замечания не получить и придётся тосковать незамеченным.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 вер, 2025 14:56
Re: Sense Bank
Если всё оговоривать, то от АМКУ замечания не получить и придётся тосковать незамеченным.
Додано: П'ят 12 вер, 2025 19:32
Судя по перечню - все отличились.
Меня больше аптека удивляет, которая сама не в курсе, на что они с банком договорились.
|