Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 14:56

Re: Sense Bank

  Arien написав:Неужели нельзя сразу было оговорить все условия?

Если всё оговоривать, то от АМКУ замечания не получить и придётся тосковать незамеченным.
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 19:32

  moveton написав:Если всё оговоривать, то от АМКУ замечания не получить и придётся тосковать незамеченным.


Судя по перечню - все отличились.
Меня больше аптека удивляет, которая сама не в курсе, на что они с банком договорились.
Повідомлення Додано: Суб 13 вер, 2025 02:21

  Arien написав:Меня больше аптека удивляет, которая сама не в курсе, на что они с банком договорились.

Тю. Что может быть естественнее плохо информированной поддержки? Она и в самих банках частенько от клиентов узнаёт, как банк на самом деле работает. Вон, скоропостижно введённый в четверг комис от Укргаза на покупку в Дие яркий пример.
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 10:53

Re: Sense Bank

Пришла СМС с просьбой "оновити дані про максимальні надходження на рахунки та надати документи". Прошел повторную идентификацию через ССА и Дию, но в тамошней анкете нет пункта про максимальни надходження, только про сумму ежемесячных доходов. Как можно обновить эти данные, желательно без визита в отделение?
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 11:01

Re: Sense Bank

  Кащей написав:...только про сумму ежемесячных доходов
А це для них теж саме. Вони кажуть, що вміють обрахОвувати самостійно ваші можливі надходЖення :mrgreen: :mrgreen:
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 11:26

Re: Sense Bank

  Amethyst написав:А це для них теж саме. Вони кажуть, що вміють обрахОвувати самостійно ваші можливі надходЖення
та не, в сениной базе знаний описаны варианты и единоразового збагачення (наследство, продажа недвижки и т.д.) с примерами соответствующих подтверждающих доков. Тока неясно, как эти доки им передать дистанционно.
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 11:30

  Amethyst написав:
  Кащей написав:...только про сумму ежемесячных доходов
А це для них теж саме. Вони кажуть, що вміють обрахОвувати самостійно ваші можливі надходЖення :mrgreen: :mrgreen:

Странно. Когда я в отделении заполнял, менеджер это раздельно спрашивала и записывала. Например, у Мони да: выбираешь свои доходы, их умножает на коэффициент и сразу тебе показывает какая максимальная сумма месячных поступлений ожидается. А у Алки отдельное число, которое менеджер позволяет и довольно большим указать. Видимо, до онлайновой анкеты прогресс не дошёл ещё (чего там, всего два года прошло, как НБУ это начал требовать и со всех потребовали срочно прибежать в отделение и сообщить). Правда толку с того, что напишешь, например, 10 лям, не сильно много: как сваливается очередное большое погашение ОВГЗ, так пофигу, что в анкету укладываешься, всё равно финмон начинает объяснительных и справок о доходах требовать.
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 11:35

  Кащей написав:
  Amethyst написав:А це для них теж саме. Вони кажуть, що вміють обрахОвувати самостійно ваші можливі надходЖення
та не, в сениной базе знаний описаны варианты и единоразового збагачення (наследство, продажа недвижки и т.д.) с примерами соответствующих подтверждающих доков. Тока неясно, как эти доки им передать дистанционно.
Ці доки дистанційно можна передати тільки до ФінМону вже по його окремому запиту.
Ну а чо -- 2..3 дні і все в ажурі.
Все для любих клієнтів, з турботою і натхненням :wink: :wink:

Але. Якщо у вас ото є великі надходження/обіг, то повинен бути і Перс, який може прийняти додаткові доки по своїм каналам і щось додатково змастирити з лімітами. Мучайте Перса!!
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 11:56

  Кащей написав:Пришла СМС с просьбой "оновити дані про максимальні надходження на рахунки та надати документи". Прошел повторную идентификацию через ССА и Дию, но в тамошней анкете нет пункта про максимальни надходження, только про сумму ежемесячных доходов. Как можно обновить эти данные, желательно без визита в отделение?

За описом схоже на запит, що надходить від банку, щоб актуалізувати дані у частині планових надходжень на виконання вимог Постанови НБУ № 110.
Документи, що підтверджують ваші доходи надішліть на пошту ID_NBU_FO@sensebank.com.ua 📩
У темі листа, будь ласка, вкажіть "Підтвердження доходів", у вкладення додайте документи ✅
З переліком документів ознайомитись можна тут

Ваш банківський лицар, Кирило 🛡️
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 12:01

Re: Sense Bank

  Кащей написав:Тока неясно, как эти доки им передать дистанционно.

Например, на https://sensebank.ua/contacts указано:
ccd@sensebank.com.ua*

* для приймання електронних листів, звернень та документів, в тому числі підписаних кваліфікованим електронним підписом, крім:...

А так варианты и другие есть. Я ПМ в Viber всё отправляю.
