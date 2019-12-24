Arien написав:Я спрашивала раньше за 50 грн бонусных при покупках в АНЦ от 800 грн (покупки на сайте) Сама отвечу, от чародеев сениных не дождешься: многоразово, можно эксплуатировать.
Хочу уточнить: АНЦ акцию допиливают напильником, то есть, поддержка говорит, что она многоразовая, но срабатывает автоматически на первый заказ (когда забираешь заказ из аптеки - тогда они падают на Like). А на остальные - надо звонить и оставлять заявки, доначисляют вручную.
Напомню, бонусы у них можно использовать на всю сумму заказа [-] 1 грн. Любые виды бонусов в сутки начисляются только на первые 4 заказа.
Вынуждена отписаться в третий раз.
В итоге, поддержка извинилась и заявила, что акция ОДНОРАЗОВАЯ
Один номер телефона = одни 50 грн.
фінномер клієнта Sense ? чи можна на сайті АНЦ кожного разу для іншої карткиSense вводити новий номер телефона?