Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 12:04

Re: Sense Bank

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:Документи, що підтверджують ваші доходи надішліть на пошту ID_NBU_FO@sensebank.com.ua

Надо же, оказывается, это даже в справке написано: https://help.sensebank.com.ua/uk_UA/070820251608 Но получается, что всё равно не ясно...
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 12:44

  Arien написав:
  Arien написав:
  Arien написав:Я спрашивала раньше за 50 грн бонусных при покупках в АНЦ от 800 грн (покупки на сайте)
Сама отвечу, от чародеев сениных не дождешься: многоразово, можно эксплуатировать.

Хочу уточнить: АНЦ акцию допиливают напильником, то есть, поддержка говорит, что она многоразовая, но срабатывает автоматически на первый заказ (когда забираешь заказ из аптеки - тогда они падают на Like). А на остальные - надо звонить и оставлять заявки, доначисляют вручную.

Напомню, бонусы у них можно использовать на всю сумму заказа [-] 1 грн.
Любые виды бонусов в сутки начисляются только на первые 4 заказа.


Вынуждена отписаться в третий раз.

В итоге, поддержка извинилась и заявила, что акция ОДНОРАЗОВАЯ

Один номер телефона = одни 50 грн.
фінномер клієнта Sense ?
чи можна на сайті АНЦ кожного разу для іншої карткиSense вводити новий номер телефона?
1
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 10:42

Re: Sense Bank

Re: Sense Bank

  Amethyst написав:Але. Якщо у вас ото є великі надходження/обіг, то повинен бути і Перс, який може прийняти додаткові доки по своїм каналам і щось додатково змастирити з лімітами. Мучайте Перса!!

  moveton написав:А так варианты и другие есть. Я ПМ в Viber всё отправляю.
Азиатчина, панове. Келейное решение серьезнейших вопросов на уровне личных контактов и договоренностей. Тяжелое наследие болотного прошлого Сени.
Я хочу, шоб все по процедуре было, и шоб все ходы записаны.
  Sense Bank написав:Документи, що підтверджують ваші доходи надішліть на пошту ID_NBU_FO@sensebank.com.ua

Вот это другое дело.
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 11:49

Re: Sense Bank

Re: Sense Bank

  Кащей написав:Вот это другое дело.
Та це проста відмазка, оце таки реальна азітчина...
А ми вам про кумовство казали -- мій кум твого кума не образить :P
Тримайте нас у кугсі, як там справа по офіційним каналам... то пропихнеться 8)
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 14:15

Re: Sense Bank

Re: Sense Bank

  Amethyst написав:Тримайте нас у кугсі, як там справа по офіційним каналам... то пропихнеться
пока реакции нуль. Официальные каналы завели в черный ящик, который в перспективе может оказаться деревянным для всего непосильно нажитого в пределах одного отдельно взятого банка.
Невже й справді доведеться звертатися до персика, та ще й по вайберу. А що далі? Цукерки, поздоровлення з 8 березня та інші прояви "особистих контактів"? Боже, яка ганьба. Як дивитися в очі колегам, яких переконував в незворотності європейського шляху.
