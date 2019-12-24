Додано: Чет 18 вер, 2025 19:41

Driver написав: Сколько отправлял электронных обращений - ни разу (!) не прислали входящий номер в ответ.

Тоже сильно удивило, что это прям все должны. Не, может по какому-то закону (но в 851 я такого не видел) и должны. Но Украина же. Поборы в действие вводятся быстро, а для хорошего для пересичных 22 года не срок.Недавно развлекался с налоговой. Электронное общение, таки есть квитанции о приёме, зачастую даже две. Круто, НО! Подал в апреле декларацию о доходах физика и там были доходы от ОВГЗ. По самой форме декларации их можно только колхозно без описания вписать в строчку "прочие доходы, не подлежащие налогообложению". Но меня инспектор сразу предупредила, что нужно обязательно прикладывать пояснение что это за доходы. Хоть это на практике и обязательно, сама форма подачи декларации к ней приложить пояснение не позволяет. Пишется в свободной форме отдельным обращением в налоговую. Ну ОК, отправил отдельно. Несколько дней назад звонок:- Вы подавали декларацию, но не пояснили что это за доходы такие.- Отправлял же пояснение.- Не вижу. А когда это было?- (не выражая вслух мысли, как можно не найти обращение, которых у отправителя целое одно в этом году) В тот же день, когда подавал декларацию.- (через час поисков) О, нашла! Но плохо пояснили. Вы тут пишете...Я, конечно, уже не помню что я 5 месяцев назад писал, иду в кабинет смотреть и обнаруживаю, что в этой модной системе для меня показывается только, что я чего-то отправлял. А что именно - уже не посмотреть. Пришлось по телефону слушать и разбираться. Но тут хоть адресат был можно сказать доброжелательный. А если бы такой, который в гробу видел мои обращения?