Те, що операція очікує списання, ніяк не має впливати на нарахування бонусів🤷♂️ Тому треба дивитись що і як там. Зараз напишу вам у особисті
*Андрій
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 вер, 2025 15:50
Те, що операція очікує списання, ніяк не має впливати на нарахування бонусів🤷♂️ Тому треба дивитись що і як там. Зараз напишу вам у особисті
*Андрій
Додано: Суб 20 вер, 2025 22:23
Re: Sense Bank
Было у меня такое с региональным ДМСУ. Пришёл лично после получения такого ответа, но уже с бумажной версией обращения. При мне сотрудник говорила, что прислал я только подпись без самого обращения. Проверяла она через портал Дія. Ну там я показал, что на портале можно загрузить не подписанное заявление -- она была удивлена, попросила прощения.
С банками такого не было, в т. ч. у Сенса. Электронное обращение принимали без проблем.
ps Очень печально, что много вариантов подписания и есть риски, что не все умеют работать со всеми форматами подписей.
|