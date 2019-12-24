RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 15:50

  Arien написав:
  Arien написав:А теперь подскажите, пожалуйста, почему могут не начислиться 2% по карте АТБ?

Сумма чека - 362 грн. Карта АТБ. МСС у мага правильные, продуктовые.
Что не так?


Уважаемые рыцари и чародеи, что с этим делать? до сих ожидает списания, кстати, оплата.

Те, що операція очікує списання, ніяк не має впливати на нарахування бонусів🤷‍♂️ Тому треба дивитись що і як там. Зараз напишу вам у особисті

*Андрій
Sense Bank
Повідомлення Додано: Суб 20 вер, 2025 22:23

Re: Sense Bank

  Driver написав:3. Отправлял эл.обращение - с эл.подписью в формате ".p7s", текст и подпись в разных файлах. Т.е. для проверки через гос.сайты (id.gov.ua, czo.gov.ua и т.д.) нужно взять ОБА файла и перенести их в поле (иначе они скажут "подписи нет").
И да! мне присылают ответ "обращение не подписано, не рассматриваем". Хотя подпись проверяется корректно (если всё сделать правильно).
Было у меня такое с региональным ДМСУ. Пришёл лично после получения такого ответа, но уже с бумажной версией обращения. При мне сотрудник говорила, что прислал я только подпись без самого обращения. Проверяла она через портал Дія. Ну там я показал, что на портале можно загрузить не подписанное заявление -- она была удивлена, попросила прощения.

С банками такого не было, в т. ч. у Сенса. Электронное обращение принимали без проблем.

ps Очень печально, что много вариантов подписания и есть риски, что не все умеют работать со всеми форматами подписей.
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 15:51

  Howl написав:Очень печально, что много вариантов подписания и есть риски, что не все умеют работать со всеми форматами подписей.


Как вариант если отправляете с е-подписью - дописывать что-то типа: звертаю Вашу увагу, що звернення підписано за допомогою е-підпису, детальну інструкцію про перевірку якого можна подивитись за посиланням ...

То есть, Вы сделаете уже все что возможно и более чем возможно, чтобы получатель комфортно выполнил свои обязанности.

Да... за чиновниками глаз да глаз, как за малыми детьми или питомцами, чтобы не нашкодили

Чтобы не было офтопом - еще за АНЦ: брала на номер супруга очередной заказ, оплачивала картой, которой уже один заказ был оплачен, - да, все без проблем сработало. То есть, главное - таки да, разные номера телефонов.

PS Кстати, кто в Диле сдает анализы, посматривайте свою почту на предмет скидочного кода -7% в АНЦ + партнеры. Кажется, полгода приходит. Очень мило с их стороны.
Повідомлення Додано: Пон 22 вер, 2025 10:05

https://help.sensebank.com.ua/147469464 ... 1%80%D0%BD.
Чи буде подовжена акційна розстрочка?
Повідомлення Додано: Пон 22 вер, 2025 11:35

  novichok написав:https://help.sensebank.com.ua/14746946421522#:~:text=%D1%81%D1%83%D1%82%D1%8C%20%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8?-,%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C,%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%207%20000%20%D0%B3%D1%80%D0%BD.
Чи буде подовжена акційна розстрочка?


Вітаю👋 Поки новин про це не було, думаю буде відомо ближче до кінця терміну дії пропозиції.

*Андрій
Sense Bank
Повідомлення Додано: Пон 22 вер, 2025 15:12

Нагадайте, будь ласка, як гасити хамелеон, на пальцях.
РД 8 число, вчора я витратив 20т. Тепер мені потрібно внести 5% (1т грн) плюс 100 грн абонки до 8 жовтня чи 8 листопада?
Чи відображається ця абонка в мінімальному платежі, в застосунку, бо в 22 році її,здається, потрібно було тримати в пам'яті
Дякую
Повідомлення Додано: Пон 22 вер, 2025 15:57

  novichok написав:Нагадайте, будь ласка, як гасити хамелеон, на пальцях.
РД 8 число, вчора я витратив 20т. Тепер мені потрібно внести 5% (1т грн) плюс 100 грн абонки до 8 жовтня чи 8 листопада?
Чи відображається ця абонка в мінімальному платежі, в застосунку, бо в 22 році її,здається, потрібно було тримати в пам'яті
Дякую

100 грн. комісії за РКО. списується кожну розрахункову дату, за наявності боргу від 50 грн., а от мінімальний платіж формується в найближчу розрахункову дату після покупки, і виставляється до сплати через одну.

Тобто, у вашому випадку, якщо до цього інших витрат за рахунок кредитних коштів не було, 8 жовтня у вас спишеться 100 грн. РКО, та сформується мін. платіж 5%, який необхідно буде внести до 8 листопада (+ ще одне РКО)🤝
Сума РКО заздалегідь не включається в мінімальний платіж - лише за фактом списання за кредитні кошти додасться до загальної заборгованості ⚠️

Ваш банківський лицар, Кирило 🛡️
Повідомлення Додано: Пон 22 вер, 2025 16:01

  novichok написав:Нагадайте, будь ласка, як гасити хамелеон, на пальцях.
РД 8 число, вчора я витратив 20т. Тепер мені потрібно внести 5% (1т грн) плюс 100 грн абонки до 8 жовтня чи 8 листопада?
Чи відображається ця абонка в мінімальному платежі, в застосунку, бо в 22 році її,здається, потрібно було тримати в пам'яті
Дякую
Якщо готові платити оті 100грн (а без цього Хамон -- не Хамон :wink: ), то просто не заморочуйтесь і платить все, шо Алка намалює для ОМП.
І оті +100, шо дійсно заздалегідь в ОМП не вказується, і це треба тримати у голові.

До речі, оті 0.01% (вилазять з 2го і далі погашення) відносяться на грейс, тобто вони враховуються в наступний ОМП.
