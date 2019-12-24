Те, що операція очікує списання, ніяк не має впливати на нарахування бонусів🤷♂️ Тому треба дивитись що і як там. Зараз напишу вам у особисті
*Андрій
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 вер, 2025 15:50
Те, що операція очікує списання, ніяк не має впливати на нарахування бонусів🤷♂️ Тому треба дивитись що і як там. Зараз напишу вам у особисті
*Андрій
Додано: Суб 20 вер, 2025 22:23
Re: Sense Bank
Было у меня такое с региональным ДМСУ. Пришёл лично после получения такого ответа, но уже с бумажной версией обращения. При мне сотрудник говорила, что прислал я только подпись без самого обращения. Проверяла она через портал Дія. Ну там я показал, что на портале можно загрузить не подписанное заявление -- она была удивлена, попросила прощения.
С банками такого не было, в т. ч. у Сенса. Электронное обращение принимали без проблем.
ps Очень печально, что много вариантов подписания и есть риски, что не все умеют работать со всеми форматами подписей.
Додано: Нед 21 вер, 2025 15:51
Как вариант если отправляете с е-подписью - дописывать что-то типа: звертаю Вашу увагу, що звернення підписано за допомогою е-підпису, детальну інструкцію про перевірку якого можна подивитись за посиланням ...
То есть, Вы сделаете уже все что возможно и более чем возможно, чтобы получатель комфортно выполнил свои обязанности.
Да... за чиновниками глаз да глаз, как за малыми детьми или питомцами, чтобы не нашкодили
Чтобы не было офтопом - еще за АНЦ: брала на номер супруга очередной заказ, оплачивала картой, которой уже один заказ был оплачен, - да, все без проблем сработало. То есть, главное - таки да, разные номера телефонов.
PS Кстати, кто в Диле сдает анализы, посматривайте свою почту на предмет скидочного кода -7% в АНЦ + партнеры. Кажется, полгода приходит. Очень мило с их стороны.
Додано: Пон 22 вер, 2025 10:05
Чи буде подовжена акційна розстрочка?
Додано: Пон 22 вер, 2025 11:35
Вітаю👋 Поки новин про це не було, думаю буде відомо ближче до кінця терміну дії пропозиції.
*Андрій
Додано: Пон 22 вер, 2025 15:12
Нагадайте, будь ласка, як гасити хамелеон, на пальцях.
РД 8 число, вчора я витратив 20т. Тепер мені потрібно внести 5% (1т грн) плюс 100 грн абонки до 8 жовтня чи 8 листопада?
Чи відображається ця абонка в мінімальному платежі, в застосунку, бо в 22 році її,здається, потрібно було тримати в пам'яті
Дякую
Додано: Пон 22 вер, 2025 15:57
100 грн. комісії за РКО. списується кожну розрахункову дату, за наявності боргу від 50 грн., а от мінімальний платіж формується в найближчу розрахункову дату після покупки, і виставляється до сплати через одну.
Тобто, у вашому випадку, якщо до цього інших витрат за рахунок кредитних коштів не було, 8 жовтня у вас спишеться 100 грн. РКО, та сформується мін. платіж 5%, який необхідно буде внести до 8 листопада (+ ще одне РКО)🤝
Сума РКО заздалегідь не включається в мінімальний платіж - лише за фактом списання за кредитні кошти додасться до загальної заборгованості ⚠️
Ваш банківський лицар, Кирило 🛡️
Додано: Пон 22 вер, 2025 16:01
Якщо готові платити оті 100грн (а без цього Хамон -- не Хамон ), то просто не заморочуйтесь і платить все, шо Алка намалює для ОМП.
І оті +100, шо дійсно заздалегідь в ОМП не вказується, і це треба тримати у голові.
До речі, оті 0.01% (вилазять з 2го і далі погашення) відносяться на грейс, тобто вони враховуються в наступний ОМП.
Зараз переглядають цей форум: Valeriy237 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|