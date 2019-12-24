|
Sense Bank
Sense Bank
тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 вер, 2025 23:12
Впевнений, що можна, але перепитаю.
РД 28 число(в цьому місяці неділя) транш по розтрочці СЕПом зарахують, чи краще закинути завтра?
novichok
Повідомлень: 3675
З нами з: 31.03.13
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 315 раз.
Додано: Чет 25 вер, 2025 23:30
novichok написав:
транш по розтрочці СЕПом
А шо це таке?
Розстрочки ОКРЕМО НЕ погашаються ж. Просто черговий платіж переводиться в РД на поточну заборгованість і таким чином гаситься (в грейсі) до наступної РД.
Amethyst
- Фінансовий гуру Finance.ua
Повідомлень: 6695
З нами з: 05.05.21
- Подякував: 516 раз.
- Подякували: 1328 раз.
Додано: Чет 25 вер, 2025 23:39
Amethyst написав: novichok написав:
транш по розтрочці СЕПом
А шо це таке?
Розстрочки ОКРЕМО НЕ погашаються ж. Просто черговий платіж переводиться в РД на поточну заборгованість і таким чином гаситься (в грейсі) до наступної РД.
От наступна дата однієї з карт і є 28 вересня.
Маю три карти з різною РД
Дві з них з мізерним лімітом пустив під розстрочки.
Непоганий ліміт Хамона пішов для інших цілей
novichok
Повідомлень: 3675
З нами з: 31.03.13
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 315 раз.
Додано: П'ят 26 вер, 2025 00:01
Ну і чудово. Спеціально для розстрочок нічого робити не треба.
Просто контролюйте заборгованість і гасить її після нарахування за +30 дн
Amethyst
- Фінансовий гуру Finance.ua
Повідомлень: 6695
З нами з: 05.05.21
- Подякував: 516 раз.
- Подякували: 1328 раз.
Додано: П'ят 26 вер, 2025 00:02
Amethyst написав:
Ну і чудово. Спеціально для розстрочок нічого робити не треба.
Просто контролюйте заборгованість і гасить її після нарахування за +30 дн
Ок, а в неділю СЕПом зарахують (проведеться по рахунку) погашення розстрочки?
novichok
Повідомлень: 3675
З нами з: 31.03.13
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 315 раз.
Додано: П'ят 26 вер, 2025 08:03
СЕП в неділю проведеться.
Але гасити розстрочки НЕ треба!
Amethyst
- Фінансовий гуру Finance.ua
Повідомлень: 6695
З нами з: 05.05.21
- Подякував: 516 раз.
- Подякували: 1328 раз.
Додано: Нед 28 вер, 2025 15:19
Неактивний Рахунок до якого емітовано Картку – це Рахунок до якого Банком було випущено Платіжну Картку, по якому більше ніж 180 календарних днів від дати останнього робочого дня поточного місяця, не здійснювалось фінансових операцій / Рахунок, по якому Клієнтом оформлена заява на закриття Рахунку за умови, що з дати оформлення такої заяви пройшов термін 30 днів. Зарахування сум процентів на Рахунок, до якого емітовано Картку, що сплачуються Банком в межах встановлених правовідносин з Клієнтом, не вважаюється здійсненням фінансових операцій по Рахунку при віднесенні Банком рахунків до неактивних. Якщо в день списання комісії залишок на Рахунку, нижче комісії вказаної у тарифах, то комісія встановлюється та списується в межах залишку особистих коштів на Рахунку
А повернення депозиту не вважається операцією для переводу рахунку в активний стан?
Ivanhoe
Повідомлень: 163
З нами з: 14.01.16
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 18 раз.
Додано: Пон 29 вер, 2025 12:36
novichok написав:
https://help.sensebank.com.ua/14746946421522#:~:text=%D1%81%D1%83%D1%82%D1%8C%20%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8?-,%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C,%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%207%20000%20%D0%B3%D1%80%D0%BD.
Чи буде подовжена акційна розстрочка?
Немає новин по цьому питанню? Дякую.
novichok
Повідомлень: 3675
З нами з: 31.03.13
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 315 раз.
Додано: Пон 29 вер, 2025 17:39
З 1 жовтня акційна розстрочка доступна для оформлення лише для карток RED 2.0, RED Cash та Максимум готівка ✅
Термін дії акції продовжено до 31 грудня 2025 року 📆
По умовам без змін:
▪️покупка від 1000 грн
▪️під 0,01 % річних, без щомісячної комісії
▪️терміном на 3 місяці
Для інших же карток при виборі терміну 3 місяці — діятиме щомісячна комісія 1,8 %, й вона доступна для оформлення на покупки від 500 грн, кредитними коштами.
Також планується додаткове інформування клієнтів, тому очікуйте на push-сповіщення 🔔
З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
- Представник банку
Повідомлень: 13175
З нами з: 18.02.13
- Подякував: 185 раз.
- Подякували: 1425 раз.
Додано: Вів 30 вер, 2025 00:50
Є можливість змінити кредитку АТБ на ред?
2XL
Повідомлень: 4358
З нами з: 13.12.12
- Подякував: 751 раз.
- Подякували: 271 раз.
